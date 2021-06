Dennis Schroder ne participera pas au TQO avec l’Allemagne : il faut sécuriser le sac pour la Free Agency, y’a des priorités dans la vie

Dennis Schroder et la fédération allemande, d’un commun désaccord, ont conclu que le meneur ne jouera pas le Tournoi de Qualification Olympique dans quelques jours. L’ami Dennis semble jouer la carte de la sécurité en vue de la Free Agency 2021.

German media says the national team and Dennis Schroder were not able to come to an insurance agreement for injury, so he will not be playing with them in the Olympic qualifying tournament next week. "This is a setback," German coach Henrik Rodl said. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) June 25, 2021

Le meilleur joueur allemand n’aidera donc pas sa sélection à atteindre Tokyo si l’on en croit Eurohoops. Agent libre cet été, gêné en avril par une blessure infectieuse au pied et dans le protocole COVID avant les Playoffs, Dennis la Malice préfère assurer le coup, lui qui n’a pas obtenu la grosse assurance qu’il recherchait pour se couvrir. Le joueur et la fédé n’ont effectivement pas réussi à trouver un accord, d’où son forfait. Schroder veut éviter de se retrouver dans une situation où il serait moins attractif à cause d’une blessure par exemple, ce qui est compréhensible déjà qu’il a vu sa cote chuter en Playoffs avec les Lakers. L’Allemand s’est effacé dans des moments forts de la série contre les Suns, notamment dans le Game 4 et 5 à respectivement 8 et… 0 point. Cela a même fait tiquer la légende des Lakers Magic Johnson et ça va probablement coûter des dollars à Schroder cet été, lui qui avait refusé une extension à 84 millions de dollars sur quatre ans fin mars. Pas sûr qu’il retrouve une telle offre à l’intersaison, aux Lakers ou ailleurs. En tout cas, la fédération allemande a déclaré être compréhensive de ce choix et respecte la demande du joueur.

Le timing sera peut-être un peu serré pour trouver un substitut de qualité pour Henrik Rodl, en charge de cette équipe. Le TQO de Split débutant dans trois jours, c’est une nouvelle très contraignante qui diminue évidemment la force de frappe de l’équipe allemande. Dans le groupe du Mexique et de la Russie, les Allemands pourraient tout de même rejoindre le top 2 de cette poule sans trop d’embûches, eux qui pourront compter sur d’autres NBAers tels qu’Isaac Bonga et Moritz Wagner. Mais seule la victoire finale dans un TQO leur permettrait d’assurer leur place aux JO.

« C’est avec regrets que je vous annonce que l’équipe devra faire sans moi pour le TQO de Split, je ne pourrai pas les aider. Je suis convaincu que les gars décrocheront leur place aux JO, de mon côté, mon regard se tourne déjà vers l’EuroBasket 2022 en Allemagne. » – Dennis Schroder

Dennis Schroder va donc regarder ses copains de la Mannschaft à la TV afin de se concentrer sur sa Free Agency et sécuriser le plus de dollars cet été. Les Allemands devront ainsi composer sans leur meilleur joueur pour le TQO et potentiellement les JO. Voilà qui fait mal.

Source image : EuroHoops