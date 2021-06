Dennis Schroder est porté disparu : une belle bulle dans le Game 5, ça valait le coup de refuser une extension de 84 millions

Avec l’absence d’Anthony Davis pour le Game 5 entre les Suns et les Lakers mardi, l’ensemble de l’équipe californienne devait step-up pour essayer de combler son absence et réaliser un exploit à Phoenix. Au final, les Angelinos ont pris l’eau et celui qui symbolise le plus la prestation cata des champions en titre, c’est Dennis Schroder.

26 minutes de jeu, 0 point marqué, 0/9 au tir, 0/4 du parking, 0 lancer-franc tenté. La ligne de stats de Dennis Schroder fait flipper, mais pas dans le bon sens du terme. Déjà dans le dur au cours de la défaite du Game 4 au Staples Center avec 8 points à 3/13 au shoot, Dennis a continué à creuser et il vient officiellement de toucher le fond. Mathématiquement, c’est impossible de faire pire. Et le… pire justement dans tout ça, c’est que Schroder est passé complètement au travers dans le match où les Lakers avaient peut-être le plus besoin de lui. Anthony Davis officiellement out, le troisième meilleur marqueur de Los Angeles en saison régulière devait se bouger absolument. On attendait de lui une contribution se rapprochant de celles du Game 2 et du Game 3, quand Dennis a offert 22 points de moyenne à 52% de réussite au tir (37,5% de loin) et un 13/14 aux lancers, pour deux victoires des Angelinos. Mais ce Dennis-là n’a jamais pointé le bout de son nez dans la cinquième manche à Phoenix, une manche capitale étant donné que la série était à égalité 2-2. On commence même à se demander si Schroder était bien sur le terrain la nuit dernière car on n’a absolument aucun souvenir de lui. En conférence de presse d’après-match, le meneur allemand n’a pas apporté de véritables explications à sa faillite. Il a sorti les classiques « je dois rester agressif » et « je dois garder la confiance », bref tu connais.

He is the first Laker to go scoreless in a playoff game while attempting 9+ shots since the franchise moved to LA. pic.twitter.com/XbVHD3nVCT — StatMuse (@statmuse) June 2, 2021

L’irrégularité de Dennis Schroder dans cette série est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les Lakers sont aujourd’hui au bord du gouffre. On peut pointer du doigt beaucoup de choses par rapport à la raclée d’hier tellement les champions en titre ont été surclassés. Mais pour un joueur candidat au trophée de Sixième Homme de l’Année chez le Thunder l’an dernier et passé meneur titulaire chez les champions en titre cette année, c’est une perf’ tout simplement indigne. Pour un joueur qui a refusé une prolongation de contrat à hauteur de 84 millions de dollars sur quatre ans fin mars, c’est particulièrement moche. On ne compte plus les fans des Lakers qui rêveraient d’avoir Kyle Lowry à la mène aujourd’hui, lui qui était dans les rumeurs pour un potentiel trade à Los Angeles impliquant justement Schroder. La franchise californienne ne voulait pas lâcher le jeune Talen Horton-Tucker dans le deal et ce dernier a finalement coulé, un peu comme les Lakers aujourd’hui. Alors on se rappelle tout de même que Dennis Schroder a terminé la saison régulière dans le protocole COVID, et peut-être qu’il le ressent actuellement, mais on doute que cette hypothèse apaise la Lakers Nation ce mercredi après ce qu’elle a vu dans le Game 5, peut-être l’un des pires matchs de l’histoire de la franchise californienne en Playoffs.

Arrivé en novembre 2020 contre Danny Green + un choix de premier tour de Draft et chaud pour tester le marché cet été, Dennis Schroder est en train de se tirer une balle dans le pied et par la même occasion de plomber les Lakers. S’il a souvent déclaré vouloir rester à L.A. pour « un deal juste », pas sûr que les Californiens soient particulièrement emballés pour le prolonger vu ce qu’il montre actuellement.