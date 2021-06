Kia Nurse achève le Sky au buzzer avec un pied sur le logo : rien ne pouvait arriver aux équipes de Phoenix cette nuit

Que ce soit en NBA ou en WNBA, il ne fait pas bon être fan de basket à Chicago en ce moment. Au contraire, les afficionados de balle orange de Phoenix ne savent plus où donner de la tête. En marge de la large victoire des Suns contre les Lakers au Game 5, le Mercury a tamponné le comeback de la nuit grâce à un buzzer beater hallucinant de Kia Nurse.

Il n’y a pas qu’en Playoffs NBA que l’on vit des trucs de fous. Alors que Damian Lillard vient encore de réussir à nous surprendre avec l’un de ses plus gros matchs en carrière malgré la défaite des Blazers, c’est finalement Kia Nurse qui s’offre le plus beau tir de la nuit et le plus clutch aussi. Qui ça ? La meneuse canadienne du Mercury de Phoenix en WNBA, draftée en 10è position en 2018 et qui tourne à plus de 40% d’adresse du parking cette saison. L’ancienne All-Star a donc enfilé sa cape de super-héroïne pour valider une grosse remontada comme on les aime à la Wintrust Arena de Chicago. Probablement motivées par les résultats de leurs alter-égos masculins, bien lancés dans leur série contre les champions en titre, les Cactus ont ainsi trouvé les ressources pour effacer un retard de 10 points à un peu plus de 200 secondes du buzzer final (80-70). Sans la patronne, Diana Taurasi (sternum), absente pour un mois, c’est d’abord Skylar Diggins-Smith qui a pris les choses en main (24 points, 5 assists et 3 rebonds) avant que sa point guard ne s’occupe de la touche finale. Toujours menée de 2 points avec une poignée de secondes restantes sur l’horloge, Kia Nurse hérite du rebond et se précipite vers l’avant. Pas le temps de calculer, ni de passer, elle pose un semblant d’eurostep au milieu du terrain et envoie un missile dans le cercle sur un jambe à hauteur du logo du Sky. Le doux bruit du buzzer résonne alors que la balle est toujours en l’air et ses coéquipières fondent sur elle une fois qu’elle a transpercé les filets. C’est encore mieux avec les images.

« OH MY GOODNESS. WHAT A FINISH IN CHICAGO » KIA NURSE FTW ‼️ pic.twitter.com/aTzNZxNRld — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) June 2, 2021

Vous avez envie de sautiller sur place en vous remettant le replay ? C’est normal et c’est aussi la meilleure pub possible pour la WNBA qui fête son 25è anniversaire cette année. Ce tir miraculeux conclut un run de 14-3 du Mercury pour infliger à Chicago sa cinquième défaite à domicile de suite. Le Sky aura l’occasion de se venger, à la Phoenix Suns Arena, dès jeudi, pendant que les garçons essayeront d’obtenir leur ticket pour le second tour des Playoffs à Los Angeles. En tout cas, la star de la nuit s’appelle bien Kia Nurse avec ses 18 points à 5/9 du parking. Parfois, pas besoin de forcer car le jeu vient à vous tout seul. C’est ce qu’il s’est passé hier soir.

« Brianna Turner m’a dit de prendre le tir mais je ne marque jamais du milieu du terrain. Dieu merci, celui-là est rentré. »

Quand on dit que la distance de confort des shooteurs et shooteuses est en train de reculer, en voici encore la preuve. A ce rythme-là, il va vite falloir réfléchir à l’instauration du ligne à 4-points. Mais hier soir, trois pions suffisaient pour donner la victoire au Mercury. Décidément, 2021 est une bien belle année pour Phoenix.

Source texte : WNBA