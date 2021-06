Récap de la nuit NBA : un Roi est sur le point de perdre sa couronne, et la course au titre n’en serait que plus folle

Nuit assez fantastique en NBA grâce notamment à un certain Damian Lillard. En effet, si LeBron James est à deux doigts de tomber assez violemment de son trône et que le Big Three des Nets a une fois de plus été sensationnel face aux Celtics, c’est bien le meneur foncedé des Blazers qui fait l’actu ce matin avec une nouvelle performance historique. Ah oui, au fait, les Blazers ont perdu.

Les matchs de la nuit

Nets – Celtics : 123-109

Nuggets – Blazers : 147-140

Suns – Lakers : 115-85

Ce qu’il faut retenir

Nets – Celtics : allez hop, ouste, ça dégage. Pas besoin de piétiner le logo des Celtics pour écraser l’équipe de Brad Stevens, les Nets l’ont très bien fait avec un simple ballon de basket, même en le partageant entre six mains. Nouvelle démo cette nuit face aux C’s, un record à la clé pour les Trois Amis, James Harden qui ferme la boutique, et des Nets qui s’en iront donc défier les Bucks à partir de samedi, dans ce qui ressemble déjà à la série la plus folle des demi-finales. Les Celtics, eux, sont déjà quelque part entre La Grande Motte et Carnon-Plage, et on n’a même pas envie de leur souhaiter de bonnes vacances.

Nuggets – Blazers : peut-être le match le plus fou de la saison. Un écart d’entrée en faveur des Nuggets, puis les Blazers qui reviennent avant la mi-temps, puis Damian Lillard qui chauffe mais personne ne suit, les Nuggets sont solides mais Damian Lillard est trop chaud et envoie tout le monde en overtime, Nikola Jokic, Michael Porter Jr. et Monte Morris semblent prendre le dessus mais Damian Lillard nous sort une demi-heure absolument mythique, Terry Stotts est un escroc, Robert Covington et C.J. McCollum ont du sang sur les mains et finalement Denver s’impose après deux prolongations malgré 55 points de l’autre zinzin. Un thriller incroyable, remporté par la meilleure équipe de basket, la seule équipe de basket présente cette nuit sur le terrain. 3-2 Nuggets, le coup doit faire assez mal derrière la nuque, surtout quand on s’appelle Damian.

Suns – Lakers : les Lakers s’étaient pointés à Phoenix sans Anthony Davis, et ils en sont repartis dépourvus de… leur honneur. Enorme branlée reçue par les Suns, un Devin Booker qui cartonne tout le monde d’entrée, un Cameron Payne de plus en plus incroyable et cette phrase elle-même est incroyable, et au final des Lakers sans réaction qui se feront matraquer pendant 48 minutes. Les Suns mènent 3-2 et sont à deux doigts de faire tomber le Roi de son trône. En parlant de Roi, vous savez quand est-ce que LeBron James a perdu une série du premier tour pour la dernière fois ? On vous laisse checker tiens.

Les moments forts de la nuit

James Harden does it all in the opening half of Game 5 on TNT! #NBAPlayoffs 18 PTS | 7 REB | 9 AST pic.twitter.com/nSduLYEfan — NBA (@NBA) June 2, 2021

Back-to-back Jokic denials… he’s got 4 blocks on NBA TV! #NBAPlayoffs @trailblazers 94@nuggets 92 4th quarter next in Denver pic.twitter.com/n8x6xgzZZ1 — NBA (@NBA) June 2, 2021

14-1 start to the 2nd quarter for the @Suns on TNT! #NBAPlayoffs — NBA (@NBA) June 2, 2021

CP3 fires from distance and the building is BUZZING! 🔊#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/qVyo31lqMT — NBA (@NBA) June 2, 2021

DAME TIME TO FORCE OVERTIME! 🤯@Dame_Lillard launches from distance to send Blazers/Nuggets Game 5 to overtime on NBA TV! pic.twitter.com/slDNXhEstW — NBA (@NBA) June 2, 2021

Dame buries back-to-back triples to give him 47 PTS and cut the Denver lead back to 2! #NBAPlayoffs 22.9 to play in OT on NBA TV pic.twitter.com/N25YGXb1IC — NBA (@NBA) June 2, 2021

🚨 DAME DOES IT AGAIN!! ARE YOU KIDDING!!?? LILLARD BURIES IT TO GET TO 50 POINTS AND FORCE DOUBLE OT ON NBA TV! 🚨 pic.twitter.com/z4fnJXSRGE — NBA (@NBA) June 2, 2021

.@Dame_Lillard that’s all I have to says — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 2, 2021

#NBAPlayoffs record 12th three for Dame… 55 PTS on 17-24 shooting AND 10 AST! 😱@trailblazers 140@nuggets 143 1:33 left in 2OT on NBA TV pic.twitter.com/CGESAhgtpz — NBA (@NBA) June 2, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 James Harden (34 PTS, 10 REB, 10 AST) and the @BrooklynNets win Game 5 and advance to the Eastern Conference Semifinals! They will face Milwaukee with Game 1 on Saturday, June 5. #NBAPlayoffs Kyrie Irving: 25 PTS, 3 3PM

Kevin Durant: 24 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/yeQQp1Pi4q — NBA (@NBA) June 2, 2021

Nikola Jokic (38 PTS, 11 REB, 9 AST) fills up the stat sheet in the @nuggets thrilling Game 5 win! With DEN leading the series 3-2, Game 6 is Thursday at 8pm/et on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/rxAOgo9WYp — NBA (@NBA) June 2, 2021

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 3-1

Knicks – Hawks : 1-3

Clippers – Mavericks : 2-2

Nuggets – Blazers : 3-2

Suns – Lakers : 3-2

Jazz – Grizzlies : 3-1

