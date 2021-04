Récap de la nuit NBA : Kevin Durant est passé en mode Playoffs, en même temps on est déjà le 30 avril

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Tim Hardaway Jr. parfait en pompier de service, Killian Hayes qui se prend pour John Stockton, Kevin Durant au top et les Pacers dans la boue, un Kevin Porter Jr. all-time et des Wolves complètement à l’envers.

Pistons – Mavericks : 105-115

Pacers – Nets : 113-130

Rockets – Bucks : 143-136

Wolves – Warriors : 126-114

Thunder – Pelicans : 95-109

Nuggets – Raptors : 121-111

– Ce qu’il fallait retenir

Luka Doncic était absent (repas des conscrits), Kristaps Porzingis s’est blessé, alors Tim Hardaway Jr. en a collé 42 face aux Pistons (career high).

Killian Hayes a lâché onze passes décisives malgré la maladresse de ses copains.

Kevin Durant s’est régalé face aux Pacers (42 points à 16/24 et 10 passes) et Alize Johnson s’est pris pour un Hall Of Famer (20 points et… 21 rebonds).

Malcolm Brogdon s’est blessé et la fin de saison des Pacers s’annonce tendue comme une ficelle d’étudiante dans un Spring Break.

Giannis Antetokounmpo s’est blessé à la cheville après 48 secondes de jeu.

Kevin Porter Jr. a claqué un 50/11 face aux Bucks, avec Jrue Holiday dans les pattes pendant 40 minutes.

Et du coup les Rockets se sont octroyés LEUR victoire de prestige de la saison.

Les Wolves sont tellement gentils qu’ils ont battu les Warriors afin d’augmenter leur chance de leur filer leur pick pour la prochaine Draft. Tellement chats ces Loups.

Victoire tranquille des Pels face au Thunder, parce qu’il faut vraiment s’appeler Boston pour perdre face à OKC.

Nikola Jokic et Michael Porter Jr. n’ont pas trop forcé pour mater les Raptors.

– Le Top Pick en TTFL : Kevin Porter Jr.

– Le Top 10 : clique ICI

– La course aux Playoffs : clique LA

– La course au tanking : clique LO

– Les classements :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Celtics – Spurs

1h30 : Cavs – Wizards

2h : Nets – Blazers

2h : Grizzlies – Magic

3h : Bulls – Bucks

4h : Suns – Jazz

4h30 : Lakers – Kings

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et six matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !