La course au tanking et à la Draft 2021 : encore une victoire pour les Wolves… face aux Warriors… en attendant de leur filer leur pick

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Mavericks : 105-115

Pacers – Nets : 113-130

Rockets – Bucks : 143-136

Wolves – Warriors : 126-114

Thunder – Pelicans : 95-109

Nuggets – Raptors : 121-111

Bonne opération du jour – Pistons et Thunder : en voilà des tanks efficaces. Des Pistons pas à l’abri de sauter du Top 3 et qui ont rempli leur mission face aux Mavericks de… Tim Hardaway Jr., et un Thunder parfait dans l’exécution puisqu’à aucun moment la victoire é été envisagée. Du travail de pro, assurément.

Mauvaise opération du jour – Wolves : incroyable fin de saison dans le Minnesota. Absolument cradingues pendant trois mois, les Wolves se mettent désormais à gagner tous leurs matchs (quatre de suite). D’Angelo Russell se prend pour un tueur à gages et prédit une saison 2022 énorme, Ricky Rubio joue comme s’il était en finale des JO, le duo Edwards / Towns promet mais, surtout, l’enchainement de victoires inutiles est en train de faire monter Minny au classement, bravo, et on rappelle que le pick de Draft 2021 des Wolves est protégé… 1-3, faute de quoi il partira du côté de Golden State. En d’autres termes on est donc sur les bases d’une parfaite disasterclass, mais du moment que Naz Reid a progressé et que D-Lo est optimiste tout va bien dans le meilleur des mondes.

Le programme de la soirée

Cavaliers – Wizards

– Wizards Grizzlies – Magic

Lakers – Kings

Rappel concernant la Lottery :