La course au tanking et à la Draft 2021 : treizième défaite consécutive pour le Thunder, on se rapproche du modèle Tesla

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Cavaliers : 108-102

: 108-102 Rockets – Clippers : 104-109

– Clippers : 104-109 Thunder – Wizards : 109-129

Bonne opération du jour – Cavaliers, Rockets et Thunder : là, on est dans le très haut du panel. Si les tanks avaient des dieux, ils seraient très probablement fiers de ces trois équipes. Une nuit parfaite pour ceux qui – au détriment du succès – essaient de gratter la fesse de Cade Cunningham. Le Thunder se rapproche du peloton de tête tandis que les Cavaliers s’accrochent aux jambes des petits gars de l’Oklahoma. Maîtres dans cet art si noble qu’est la défaite, les Rockets restent au sommet et sécurisent une avance d’une victoire et d’une défaite devant les Wolves. Paraît qu’ils sont pas mauvais aussi dans le Minnesota.

Mauvaise opération du jour – Orlando et Wolves : pas grand chose à ajouter si ce n’est qu’ils perdent leur avance (Orlando) ou qu’ils agrandissent leur retard (Wolves). Une seule loi, celle du terrain.

Knicks – Raptors

Pacers – Pistons

– Pistons Pelicans – Spurs

– Spurs Heat – Bulls

Jazz – Timberwolves

Nuggets – Rockets

