NBA Top 10 du jour : la victime du jour se nomme Luke Kornet, et les deux boules de glace nous viennent de Brooklyn

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : ceci est l’une des 19 passes décisives de Draymond Green cette nuit. DIX-NEUF. DIX PLUS NEUF. ONZE PLUS SEPT.

#9 : ceci est un exemple de ce qu’il faut faire pour laisser marquer le Thunder. Merci Brook Lopez pour ta participation.

#8 : ceci est l’une des deux choses à retenir de la saison des Rockets. La première étant la saison rookie de Jae’Sean Tate, et la deuxième étant donc la détente de Kenyon Martin Jr.

#7 : Aaron Gordon s’est chargé de dire à Stephen Curry qui est le patron. Sauf que oui mais non.

#6 : arrêtez tout, en plus de gagner les Wizards jouent désormais bien au basket. Merci Scott Brooks, sauf que oui mais non.

#5 : palmarès 2017-2021 de Kyrie Irving : je joue sur le terrain comme dans la rue.

#4 : palmarès 2021 de John Wall : j’ai dunké en contre-attaque.

#3 : Mychal Mulder s’est chargé de dire à Aaron Gordon qui est le patron.

#2 : à un moment Kevin Love s’est dit pourquoi pas, puis il a pris l’une des meilleures décisions de sa vie.

#1 : la victime du jour s’appelle Luke Kornet. Corps de girafe, drivé ligne de fond et postérisé par Bruce Brown, ça commence à faire beaucoup.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !