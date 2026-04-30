NBA Playoffs – Programme : Knicks et Celtics peuvent finir, Denver essaiera de survivre

Trois Game 6 au programme de cette nouvelle nuit de Playoffs NBA. Trois fins de séries potentielles, qui seront les qualifiés ? Et qui devra affronter les deux mots les plus redoutés de l’histoire du sport… Game 7 ?

6 TEAMS IN ACTION TONIGHT.

3 EYEING ROUND 2.

3 SEEKING GAME 7.

Here’s what’s at stake on ESPN, Peacock and NBCSN:

🍿 NYK W: advance to East Semis

🍿 ATL W: play Game 7 at MSG

🍿 BOS W: advance to East Semis

🍿 PHI W: extend series to Game 7

🍿 DEN W: force Game 7 at home

🍿 MIN… pic.twitter.com/l3F0ya1zqj

— NBA (@NBA) April 30, 2026

Hawks – Knicks (1h)

Knicks mènent 3-2

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Retour à Atlanta pour la possible dernière rencontre de cette série. Les Faucons avaient bien surpris Jalen Brunson et compagnie en début de confrontation avant que les hommes de la Big Apple ne remettent les pendules à l’heure sur les Games 4 et 5. New York a clairement le momentum et peut clore ce premier tour dès ce soir, mais attention à ne pas enterrer ces Hawks trop vite. Devant leur public, on ne sait jamais de quoi CJ McCollum, Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker sont capables !

Sixers – Celtics (2h)

Celtics mènent 3-2

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Les Celtics avaient l’occasion de plier le dossier à la maison lors du Game 5, mais Joel Embiid en a décidé autrement avec ses 33 points et 8 passes décisives. Boston mène toujours, mais doit maintenant se déplacer dans la ville de l’Amour Fraternel pour espérer mettre un terme à ce premier tour, pas la plus aisée des missions. Côté Philly, ça va tout donner pour arracher un Match 7 XXL, l’effectif devrait être au complet en plus. Décidément, la vie est difficile pour les favoris à l’Est !

Wolves – Nuggets (3h30)

Wolves mènent 3-2

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Denver est au bord du précipice, mais comme au Game 5, avec les absences d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo, les Nuggets sont les grands favoris pour l’emporter cette nuit. Mais le sport n’a pas de logique, et si Ayo Dosunmu décide d’envoyer 68 pions pour régaler la Wolves Nation (et dégoûter celle des Bulls…), Nikola Jokic et Jamal Murray devront bien faire leurs valises direction Cancun. Minnesota aura au moins l’avantage d’être à la maison, s’il doit y avoir exploit, c’est maintenant !

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir