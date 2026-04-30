Rockets : Kevin Durant forfait pour le Game 6 face aux Lakers…

Si vous pensiez que la victoire des Rockets cette nuit à Los Angeles allait permettre le retour de Kevin Durant dans la série, vous risquez d’être bien déçu en lisant ces lignes : KD est d’ores et déjà forfait pour le Game 6 contre les Lakers demain.

Les fans de Houston n’ont même pas eu le temps d’espérer.

Quelques heures à peine après le Game 5 d’hier, Shams Charania (ESPN) a annoncé l’absence de Durant, qui souffre toujours de la cheville gauche : « C’est une blessure qui dure au moins deux semaines » a ajouté Shams.

🚨 Kevin Durant FORFAIT pour le Game 6 entre les Rockets et les Lakers.

Pas vraiment une surprise, mais @ShamsCharania vient de le confirmerpic.twitter.com/fwaGsvyn37

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2026

Ayant manqué le Game 1 à cause d’un bobo au genou droit, Kevin Durant s’est blessé à la cheville au Game 2, le seul match de la série qu’il a joué jusqu’ici (3-2 pour les Lakers). Cette blessure est suffisamment sérieuse pour qu’il reste sur la touche sur cette fin de série, qui se terminera au plus tard dimanche soir.

Les jeunes Rockets vont donc devoir se débrouiller une nouvelle fois sans leur top scoreur, dans un ou deux matchs supplémentaires à élimination directe. Peuvent-ils renverser LeBron James et les Lakers sans lui ?

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