Kevin Durant, un avenir à Houston déjà remis en question ?

Forfait pour le Game 5 entre les Lakers et les Rockets ce soir, Kevin Durant ne jouera plus de la saison si Houston s’incline dès le premier tour. On peut même se demander s’il rejouera un jour avec les Fusées…

Quand Kevin Durant est arrivé à Houston cet été, on pensait qu’il avait trouvé le bon endroit pour finir sa longue et grande carrière : retour dans l’État où il a passé ses années universitaires, arrivée dans une équipe jeune et ambitieuse où il ressemblait à LA pièce manquante pour vraiment jouer le titre, prolongation de contrat jusqu’en 2028 signée en octobre, bref tous les signaux pointaient dans cette direction.

Nous sommes aujourd’hui le 29 avril 2026, et les signaux ne sont plus du tout les mêmes.

Forfait pour le Game 5 ce soir face aux Lakers, Kevin Durant a-t-il déjà joué son… dernier match avec Houston ?

La question commence à se poser dans l’univers NBA.

Si les Rockets perdent au premier tour, de gros changements pourraient avoir lieu à Houston, et certaines… pic.twitter.com/djrxhLQiLi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

D’abord victime d’une blessure au genou puis d’un pépin à la cheville, Kevin Durant n’a pu jouer qu’une rencontre dans la série face aux Lakers. Des bobos qui sont tombés au pire moment pour celui qui restait sur une saison régulière à 78 matchs joués sur 82, avec 36,4 minutes par soir (troisième plus grosse moyenne NBA) à 37 ans.

Ces blessures ont plombé la série de KD et par la même occasion celle des Rockets, qui ont montré des limites offensives énormes face à Los Angeles. Les trois premières défaites représentent un tel fiasco que de gros changements pourraient s’annoncer cet été, si l’élimination contre les Lakers – privés de Luka Doncic et Austin Reaves – se confirme. Michael Pina de The Ringer a bien résumé la chose :

« Des décisions radicales s’annoncent, et aucun job n’est à l’abri. Aucun joueur n’est intouchable, aucun entraîneur n’est indispensable. »

Aucun joueur n’est intouchable, et cela inclut Kevin Durant.

Les spéculations sur son avenir commencent à parcourir les couloirs de la NBA et sont nourries par de récentes polémiques entourant la blessure de Durant. Clairement, KD est blessé et ne peut pas jouer. Mais le fait qu’il ne soit même pas sur le banc de son équipe dans le Game 3 (« il recevait des soins » selon le coach Ime Udoka) a pas mal interrogé les observateurs, tout comme certaines déclarations au cours des derniers jours :

« On a demandé à Amen Thompson comment allait KD, et il a répondu : ‘Pour être honnête, je n’en sais rien.’ Que cela signifie que KD a suivi toute sa rééducation loin de l’équipe ou que l’équipe ne s’est pas renseignée sur son état, c’est un autre aspect à surveiller. » – Dave McMenamin, journaliste d’ESPN couvrant les Lakers

Ces mots peuvent paraître un peu alarmistes, peut-être même destinés à faire du clic en surfant sur la réputation de Kevin Durant, parfois critiqué pour son manque de leadership et qui reste sur plusieurs échecs collectifs (Brooklyn, Phoenix) depuis son départ des Warriors en 2019. Mais ils ont le mérite de souligner une chose : il y a du flou autour de KD, comme c’était déjà le cas par le passé.

There are going to be teams that call Houston this summer and “poke the bear” and see if the Rockets would move on from Kevin Durant, per @JakeLFischer pic.twitter.com/5JDZFebix7

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 28, 2026

Le contexte actuel chez les Rockets fait également ressortir des vieux dossiers… qui ne sont pas si vieux que ça.

En février dernier, au moment du All-Star Game, Kevin Durant s’est retrouvé dans la sauce pour un soi-disant burner account avec lequel il aurait critiqué plusieurs de ses coéquipiers des Rockets. Sans que ce soit confirmé, cela avait fait l’effet d’une bombe, alors que ses jeunes teammates avaient plusieurs fois souligné l’impact positif que possédait KD depuis son arrivée. La polémique s’est calmée au fur et à mesure de la régulière, mais difficile de ne pas y repenser aujourd’hui au vu du déroulé des événements. Et ce ne sont pas les rires sur le banc lors de la victoire du Game 4 qui vont faire oublier cet épisode.

Quand vous mettez tout cela ensemble, cela ne peut que nourrir les rumeurs, qu’elles soient fondées ou non. Sans faire du Kendrick Perkins, qui a carrément déclaré hier que « Kevin Durant n’était plus un joueur qu’on désire en NBA », on peut légitimement se demander si KD et les Rockets ont encore un avenir en commun.

Le talent de Durant n’est évidemment pas un problème, ni son éthique de travail, ni son professionnalisme à l’intérieur des quatre lignes du parquet. Mais KD est-il vraiment l’homme que les Rockets ont besoin aujourd’hui pour franchir un cap supplémentaire ? Et les Rockets sont-ils la bonne équipe pour une superstar de 37 ans qui cherche toujours à remporter un titre en dehors des frontières de Golden State ?

Au vu de la situation contractuelle de Durant, ces questions méritent d’autant plus d’être posées. KD est lié jusqu’en 2028 avec Houston mais possède une player option à l’été 2027, ce qui signifie qu’il entre théoriquement dans sa dernière année l’an prochain. Donc s’il y a un transfert à faire, c’est probablement pour cet été. Durant reste un joueur calibre All-NBA contre qui il est possible d’obtenir une contrepartie de qualité. Mais à 37 ans, plus ça avance plus sa valeur va naturellement baisser.

The Rockets could use Kevin Durant as a “stepping stone” and trade him this summer, per @MichaelVPina

“The Heat, Timberwolves, Blazers, Mavericks, Pistons, Knicks, Raptors, Hawks, Magic, Lakers, Nuggets, Hornets, Bulls, Wizards, Warriors, Pacers, Jazz, Sixers, Celtics,… pic.twitter.com/vokx8pbZyC

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 27, 2026

Tant que la série face aux Lakers n’est pas terminée, impossible de dire vers quelle direction vont partir les Rockets cet été. Un gros transfert en utilisant leur gros capital draft et/ou en sacrifiant l’un de leurs jeunes talents ? Un renvoi du coach Ime Udoka ? On repart avec le groupe actuel en comptant sur les retours de blessures de Fred VanVleet et Steven Adams ?

Les scénarios sont nombreux. Au milieu de tout ça, Kevin Durant risque de se retrouver une nouvelle fois dans les rumeurs, jusqu’à potentiellement déménager pour la troisième fois en trois ans…