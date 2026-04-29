La JL Bourg et les clubs français titrés en Coupe d’Europe

La JL Bourg a remporté hier la première EuroCup de son histoire… mais loin d’être le premier titre européen d’un club français. Douze titres au total étalés sur sept clubs et 44 ans d’histoire. L’Europe porte très bien le Bleu-Blanc-Rouge.

La JL Bourg a inscrit son nom dans l’histoire du basket européen hier soir en battant le Besiktas en finale d’EuroCup 2026. Premier titre sur le vieux continent pour les Burgiens qui vient cependant s’inscrire dans une longue histoire d’amour entre l’Hexagone et ce dernier. De quoi dresser un petit historique sur le palmarès des clubs français au niveau continental.

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20 ans de domination entre 1982 et 2002

La Coupe Korac, ancêtre de l’EuroCup, c’est ici que commence notre histoire. En 1982 plus précisément pour la 11ème édition de la compétition. Le CSP Limoges remporte son premier titre international, la même année que sa première Coupe de France, à l’époque bien loin de se douter que ce succès serait le premier d’une longue lignée pour les clubs français.

Un an plus tard et contre le même adversaire en finale (Sibenka Sibenik, club yougoslave), les Limougeauds remettent le couvercle et deviennent donc double champion d’Europe. Pas de three-peat pour le CSP cependant, mais bien un three-peat tricolore puisqu’en 1984 c’est au tour de Pau-Orthez de soulever le trophée, toujours face à un adversaire yougoslave mais l’Étoile rouge de Belgrade cette fois. Ça devait pas beaucoup aimer les Français à cette époque en Yougoslavie !

En 1987, Limoges (oui encore eux) échoue en finale de Coupe Korac face au FC Barcelone, mais se rattrape l’année suivante dans une autre compétition européenne, la Coupe des Coupes. Une victoire après prolongation face à Badalone en finale, à « domicile » en plus puisque le match se jouait à Grenoble. Retour au sommet pour le club néo-aquitain.

Un sommet sur lequel le CSP replantera son drapeau cinq ans plus tard pour ce qui est peut-être le plus grand accomplissement du basket de clubs français. Face aux Italiens de Trévise, Limoges remporte l’EuroLeague 1993, seul succès tricolore à ce jour dans la compétition reine du continent européen.

Rajoutons à cela une dernière Coupe Korac pour les Limougeauds en 2000, puis une autre pour le SLUC Nancy en 2002 et ça fait donc 7 titres européens devenus tricolores en 20 ans. La régularité !

2015 et le début d’une nouvelle ère

Si seulement ça avait continué…

Malheureusement après le titre de Nancy en 2002, nos organisations françaises ont connu une longue période de disette au niveau continental. Aucun sacre pendant 13 ans… la régularité a laissé place à une gigantesque traversée du désert.

Pour sortir de cette spirale il n’en fallait qu’une, une équipe qui briserait la malédiction et relancerait l’élan des clubs français sur le vieux continent. 2015, la France a trouvé son club sauveur : la JSF Nanterre !

Premier titre en EuroChallenge, la troisième compétition européenne, avant de passer à l’étape du dessus en 2017 et remporter la FIBA Europe Cup. Exactement ce dont les clubs Français avaient besoin pour retrouver de la confiance au niveau européen.

Trois titres d’EuroCup ont été remportés par une organisation tricolore depuis Nanterre : Monaco en 2021, le Paris Basket en 2024 et donc la JL Bourg hier soir. De là à dire qu’un nouvel âge d’or est en train de se lancer pour le basket français, il n’y a qu’un pas… qu’on aurait bien envie de franchir !

Adam Mokoka avec le panier de la gagne dans le Game 2 !

Les fans des Bulls savent.pic.twitter.com/UEuaENIzP0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026