Le 29 avr. 2026 à 18:01 par Bastien Fontanieu

Après le succès des Apéros en public à Paris, Strasbourg et Metz, et plus récemment Nantes, TrashTalk continue son tour de France ! Amis de Dijon, copains bourguignons, le rendez-vous est pris : jeudi 21 mai au Cinéma Eldorado de Dijon, on va prendre l’Apéro tous ensemble !

Bon alors, ça fait quoi le soir dans les rues de Dijon ?

Les Apéros TrashTalk en public, c’est une histoire qui avait commencé à Paris, qui a bifurqué dans l’Est de la France, qui est passé par l’Ouest, et se retrouve désormais dans la moutarde.

Avec les équipes d’Unibet et celles du Cinéma Eldorado, l’heure est venue de vous retrouver… chez vous !

Le concept est on ne peut plus simple : on vient tourner une émission classique d’un Apéro TrashTalk, mais avec vous dans la salle… et un afterwork de qualité juste après !

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C’est quoi cet événement Apéro TrashTalk en public ?

On ne change pas une équipe qui gagne, vous aurez toujours droit à une belle animation made in TrashTalk.

L’Apéro en public consiste en trois étapes.

La première ? L’accueil des personnes qui ont pris leur billet, à partir de 18h.

On vous invite à venir 30 minutes avant le début du show, pour que vous soyez tranquillement installés dans vos fauteuils.

La deuxième étape ? Le tournage de l’Apéro dans une salle maxi confort, devant vous tous, comme si on était dans les poufs (entre 19h et 20h).

Et la troisième étape ? L’afterwork entre passionnés de basket, histoire de papoter de basket autour du rangement… et plus si affinités !

Pas de match diffusé, pas de concours de shoots, pas de chichi, c’est comme une soirée afterwork mais entre membres de la commu !

18h : ouverture des portes du Cinéma Eldorado

19h : Apéro TrashTalk

20h-21h : discussion tous ensemble à la cool

21h-00h : afterwork

Pourquoi on vient à Dijon ?

Déjà, on va mettre un vrai respect sur Edmond Fallot pour commencer.

Nantes nous a vachement bien accueilli, mais Dijon n’est pas en reste et chaque fois qu’on est venu on a vu que ça manquait pas de passionnés.

Ensuite, le lieu ! Le Cinéma Eldorado, vous allez voir que c’est pépite et ils ont gentiment ouverts leurs bras quand on leur a parlé du projet !

Et puis vu l’engouement pour les premiers Apéros en public à Paris-Strasbourg-Metz-Nantes, on s’est dit qu’un retour à l’Ouest ça serait plutôt chouette en plein Playoffs.

Donc quand vous avez une salle, des passionnés de basket, l’envie de faire un événement tous ensemble et des partenaires qui sont chauds, ça fait bingo.

Tarif unitaire pour la soirée : 10€ par personne

10€ par personne J’ai soif / j’ai faim : pas prévu sur place, mais on boira tous ensemble après !

: pas prévu sur place, mais on boira tous ensemble après ! Adresse à Dijon: 21 rue Alfred de Musset, 21000 Dijon

On se retrouve donc dans moins d’un mois à Dijon, pour ce nouvel Apéro collector en public qui promet d’être grandiose ! Bourguignons, bourguignonnes, hâte de vous retrouver sur place !!