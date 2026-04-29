Celtics – Sixers : un Game 7 à venir ? Apéro TrashTalk

Joel Embiid a foutu un beau bordel dans la défense des Celtics, a mené les Sixers jusqu’à la victoire au TD Garden et a forcé un Game 6… et ça, ça mérite un Apéro ! Alors posez-vous et profitez du débrief d’Alex et Bastien à chaud.

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C’est l’heure de l’apéro en ce mercredi 29 avril ! C’est le printemps et Joel Embiid a ressorti le costume MVP… il mérite donc ses fleurs et un Apéro spécial. Eh oui, on en est à se demander si les Sixers peuvent emmener cette série en 7 !