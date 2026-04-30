Vous nous avez posé la question récemment et nous avions commencé à y répondre parfois officieusement. C’est désormais officiel : une nouvelle édition de l’Incroyable Brocante Sports aura lieu cette année les 30 et 31 mai, à Lille. Le concept reste tel que vous le connaissez même si la formule est un peu différente des précédentes puisque pour la première fois, l’événement s’installe pour deux jours dans le même lieu. Allez, présentation et infos pratiques, c’est parti !

Après un premier essai concluant hors de Paris en 2025 (Villeneuve d’Ascq), l’Incroyable Brocante Sports remet ça cette année en s’exportant à Lille le temps d’un week-end. Exactement, on fait durer le plaisir et les bonnes affaires avec non pas un mais deux jours de brocante pour chiner vos objets de sport favoris dans une ambiance chill et familiale. Côté orga, on ne change pas une équipe qui gagne. L’événement sera encore une fois le fruit d’une co-production entre So Foot et TrashTalk qui auront également, comme d’hab’, leurs propres stands.

Récapitulatif des infos pratiques

Dates : 30 et 31 mai 2026

Lieu : Jost

Horaires : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Entrée : gratuite, ouvert à toutes et à tous

Adresse : 10 rue Meurein, 59800 Lille

Accessibilité : Métro Gambetta (Ligne 1 / 3 arrêts depuis la Gare des Flandres)

Contact : brocante@sofoot.com // contact@trashtalk.co

Même concept, nouveau lieu

Le concept reste le même. Une grosse trentaine de brocanteurs seront là, sur leurs stands, pour proposer à la vente des milliers de pièces, du plus évident au plus improbable, du pin’s au maillot, en passant par les casquettes, les chaussures, les fanions, les cartes, les jeux vidéo, les magazines, les livres et des pots de fleurs à base de ballons de basket… Le football et le basketball seront les deux sports les plus représentés, mais on trouvera également des articles autour du cyclisme, du tennis, du rugby, du baseball, du football US ou encore du hockey, pour ne citer qu’eux. Il y en aura pour toutes les envies et pour toutes les bourses, de quelques euros à plusieurs centaines d’euros pour certaines pièces de collection plus rares et recherchées.

Ah ouais, une zone dédiée aux cartes à collectionner ?

Au vu de la place que les cartes à collectionner sont en train de prendre au sein des objets de sport, nous comptons dédier toute une zone à l’intérieur de la brocante uniquement au Hobby. Nos amis de North Collectibles – qui organisent chaque année le Lille Card Show – seront de la partie notamment. Ils viendront avec pas mal de jolies cartes et pourront vous renseigner sur la prochaine édition qui aura lieu le 3 octobre 2026. Et nous aurons aussi plusieurs autres exposants proposant des cartes, dans de multiples sports. Sans parler du stand « À La Carte » si vous voyez ce qu’on veut dire…

C’est ouvert à tout le monde ?

Oui ! Si vous êtes collectionneur ou collectionneuse aguerri(e) et à la recherche de pièces de collection signées et rares, vous trouverez probablement votre bonheur. Si vous voulez juste vous faire un petit plaisir avec un maillot de Vince Carter Raptors violet d’occasion ou compléter votre collection personnelle de cartes de Kendrick Perkins (chacun ses goûts), vous devriez également pouvoir arriver à vos fins. Et si l’idée pour vous est juste de faire une balade du samedi en famille dans un lieu cool avec des gens encore plus cool autour de vous : vous serez au bon endroit aussi. Et comme dis plus haut, du pin’s au maillot signé, du petit objet classique à la pièce de collection, il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les envies dans cette Incroyable Brocante Sports.

C’est cher l’entrée ?

C’est gratuit. Soit environ zéro euro. Sauf pour le nouveau propriétaire des Blazers qui devra débourser quelques millions pour espérer pouvoir rentrer.

Il y aura de quoi boire un verre ou manger ?

Là encore, c’est un oui ! Boissons chaudes, boissons fraîches et restauration (burger, cuisine du monde, etc…) seront proposées sur place dans la partie foodcourt avec de la place pour se poser et même une partie extérieure pour profiter du soleil du Nord.

D’autres surprises autour de la brocante ?

Un grand oui. Encore un ! Mais on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. C’est l’idée d’une surprise.

Est-ce qu’on peut faire partie de l’aventure en tant que brocanteur ?

Et la réponse est un… Oui ! Si vous avez des pépites incroyables et que vous souhaitez les vendre, vous remplissez deux des principaux critères pour faire partie de l’aventure. Pour en savoir plus, contactez-nous sur brocante@sofoot.com ou sur contact@trashtalk.co. Il ne reste plus beaucoup d’espaces disponibles mais nous ferons notre maximum pour vous trouver un endroit.

Pourquoi c’est immanquable ?

Des milliers de pièces et objets divers et variés, proposés à la vente dans une fourchette de prix allant de 1€ à l’infini, des gens passionnés dans tous les coins d’un lieu très agréable pour passer tout ou partie de son samedi, des trucs à boire et à manger, de quoi s’amuser toute la journée. Alors, parlez-en autour de vous et surtout, venez, avec vos familles, vos amis, vos collègues.

La vidéo récap de l’événement sur la Chaîne Dans l’intervalle !