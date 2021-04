La course aux Playoffs : les Blazers gâchent une cartouche, attention à ne pas le regretter

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hawks – Heat : 118-103

Nets – Celtics : 109-104

Hornets – Cavaliers : 108-102

Rockets – Clippers : 104-109

Thunder – Wizards : 109-129

Blazers – Grizzlies : 128-130

Warriors – Nuggets : 118-97

Le classement après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

Bonne opération du jour – Mavericks : alors qu’ils pionçaient comme un étudiant le vendredi matin, les Mavericks s’offrent un réveil mielleux à la sixième place de leur Conférence (défaite des Blazers). Les Nets réalisent également un bon coup en s’emparant du trône de l’Est, potentiellement récupéré par les Sixers dès samedi soir. La victoire des Hornets devant Cleveland n’est pas à négliger, tant chaque succès comptera pour Charlotte qui veut éviter de passer par la case Play-in. Enfin, les Wizards n’en finissent plus de gagner et sécurisent un peu plus leur dixième place devant l’excellent roster des Bulls.

Mauvaise opération du jour – Heat : perdre contre un concurrent à la qualification directe en Playoffs est douloureux : le Heat s’incline contre Atlanta et garde sa septième place, synonyme de ce vieux Play-in. Dans le genre cadeau à un ami, les Blazers font aussi très fort en perdant leur sixième place suite à la défaite contre Memphis. Puis, les Celtics lâchent un match contre les Nets et effacent toutes certitudes de qualification directe en postseason.

Les affiches du soir

Knicks – Raptors

– Pistons – Pacers

Bucks – Sixers

– Pelicans – Spurs

– Heat – Bulls

– Lakers – Mavericks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors