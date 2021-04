Bradley Beal et Russell Westbrook se paient le Thunder : Théo Maledon a bien joué, mais pour ces gars-là ça ne suffit pas

On s’attendait à un match en demi-teinte – partagé entre la hype et le désespoir – et c’est totalement ce que l’on a eu. On a aimé les faiseurs d’action en les personnes de Russell Westbrook, Bradley Beal et Théo Maledon. On a pas apprécié le décès du suspens en seconde période et Robin Lopez. Débrief.

« Vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres… Il suffit de se souvenir, d’allumer la lumière. » Masterclass d’Albus qui dans le contexte de ce Thunder – Wizards, tend à attribuer les sapes d’électricien à Bradley Beal et Russell Westbrook. Alors que cet affrontement s’annonçait vide de créativité, quelques bonnes têtes en ont décidé autrement. À l’approche du match, le Thunder reste sur douze défaites consécutives et développe sa politique jouvencelle. Les Théo Maledon, Moses Brown, Aleksej Pokusevski et autre Luguentz Dort mangent des -40 à tout va, mais s’éclatent dans l’arène. On sent le plaisir traverser les rangs d’un roster naturellement trop jeune pour ambitionner quoi que ce soit à l’issue de la saison régulière. Histoire de mesurer la bizarrerie du truc, la moyenne d’âge du cinq majeur de Baylor (Champions NCAA 2021) est de 22,7 ans, contre 20,6 années pour le Thunder. On pourrait également comparer ce starting five avec ceux du championnat Espoirs français, dont certains sont indubitablement plus âgés. M’enfin, les Wizards se déplacent avec convictions et croyances, en quête d’une victoire facile et excessivement précieuse dans la course au Play-in. L’entame est placée sous le signe de la patience et les deux équipes partagent un round d’observation, agrémenté d’un basket-ball dépourvu de risques. Qui dit défense perméable et ajoute le binôme Russell Westbrook – Bradley Beal à l’équation, sous-entend forcément un chantier de forain. À l’entracte, le premier nommé est en 22/6/7 et le second compte déjà 17 points. On apprécie l’adresse de Raul Neto, mais on retirerait bien Robin Lopez de la raquette pour l’envoyer tourner les Croods. Côté Thunder, Théo Maledon pose 9 pions et met de l’ordre dans le jeu des siens. La paire Darius Bazley – Luguentz Dort comble les manquements défensifs de certains coéquipiers, et Isaiah Roby excelle en sortie de banc (Oklahoma City Thunder 68 – 70 Washington Wizards).

Une mi-temps dans la continuité de la première, où cette fois les Wizards prennent un ascendant plus conséquent sur le Thunder. Inutile de préciser que les deux veineux régalent, donc on fait un petit clin d’œil au 4/7 from downtown de Davis Bertans. Coupable de 4 fautes avant l’entracte, Moses Brown est apparemment privé de parquet par Mark Daigneault. Tiens, tout le banc de Washington se lève pour saluer le quasi double-double d’Anthony Gill, ancien du BC Khimki. Puis, le money time est le moment choisi par Théo Maledon pour accroître sa ligne statistique : le Français termine la partie avec 20 points, 2 rebonds, 8 assists, 1 contre et 1 interception à 46% au tir dont 67% de loin (2/3). Chez les Magiciens, Russell Westbrook pose 37 points, 11 rebonds et 11 assists à 61% au tir dont 75% à 3-points (3/4). Une grosse performance complétée par les 33 points de Bradley Beal, lui aussi clinique dans ses pourcentages. Ainsi, les Wizards tiennent leur succès et font passer un message de la plus haute importance à Chicago : « nous don’t go to lâcher ». Le Russ en profite pour claquer son vingtième triple-double en trente matchs, exploit qui va encore faire jaser sous les chaumières. Une chose est sûre, personne n’a envie de se coltiner le backcourt de la capitale en Play-in. Typiquement les deux fanfarons qui – en sept matchs – peuvent sortir une équipe pourtant plus méritante sur la saison régulière. Affaire à suivre !

Russell Westbrook has: – 20 triple-doubles in his last 30 games

– 18 triple-doubles in his last 25

– 16 triple-doubles in his last 20

– 13 triple-doubles in his last 15

– 9 triple-doubles in his last 10 Oscar Robertson never had any spans of this kind in his career. pic.twitter.com/y1HdcoPIf2 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 24, 2021

Bien malin qui peut prédire l’issue des qualifications au Play-in dans la Conférence Est. Les Wizards sont capables du meilleur comme du pire et – à l’image du contraste entre les deux mi-temps – doivent polir leur régularité avant échéance. Facile à dire, quand c’est pas toi qui sert Robin Lopez au poste bas.