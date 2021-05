La course au tanking et à la Draft 2021 : le Thunder a failli entrer dans l’histoire, – 57 au final mais ça commence à devenir gênant

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Pistons : 107-94

Rockets – Warriors : 87-113

Cavaliers – Heat : 107-124

Thunder – Pacers : 95-152

Magic – Grizzlies : 112-111

Wolves – Pelicans : 136-140

Hawks – Bulls : 108-97

Mavericks – Wizards : 125-124

Jazz – Raptors : 106-102

Clippers – Nuggets : 104-110

Bonne opération du jour – Thunder : alors on n’a rien contre le système hein, car en soi les défaites sont désirées à OKC, mais il arrive parfois que les limites soient dépassées outrageusement. 37 à Phoenix, 48 à Portland, 38 face aux Warriors, 31 contre les Sixers et donc… 57 points dans les gencives cette nuit, à domicile, face aux Pacers. Les défaites c’est bien, l’amour propre c’est mieux, et chaque soir qui passe n’est en ce moment qu’une raclée de plus. On se demande encore comment les Celtics ont bien pu perdre contre cette bande de peintres même pas sympathiques, on est un peu méchant parce que la nuit fut rude mais vous savez qu’on les apprécie quand même. Domantas Sabonis en 22/11/11 à… la mi-temps, un écart de 63 pions au « meilleur » de la soirée, et un match qui a bien failli rentrer dans les annales de la lose. Franchement les gars, perdez, mais rectifiez le tir, un petit peu.

Mauvaise opération du jour – Magic : coup dans l’eau pour le Magic est c’est bien dommage. Dans le coup tout au long de la soirée face à Memphis grâce à un joli quartet Cole Anthony / R.J. Hampton / Dwayne Bacon / Moritz Wagner, et on sait que cette phrase vous fait rêver, le Magic a finalement raté le coche puisque Cole Anthony a eu la mauvaise idée de marquer au buzzer pour donner la victoire à Orlando. Ca ne change pas grand chose à nos petites affaires, quoique puisque le Magic descend ce matin du podium tant désiré, mais on s’en serait bien passé en Floride, même si ça ne fait finalement pas de mal de sourire de temps en temps en ces temps un peu rudes. On sait Cole, jamais deux sans trois, mais la prochaine fois tâche de viser à côté.

Le programme de la soirée

Mavericks – Kings

Rockets – Knicks

– Knicks Thunder – Suns

Rappel concernant la Lottery :