La course aux Playoffs : les Nuggets plient les Clippers et débarquent sur le podium de l’Ouest, la dernière quinzaine s’annonce mythique

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hornets – Pistons : 107-94

Rockets – Warriors : 87-113

Cavaliers – Heat : 107-124

Thunder – Pacers : 95-152

Magic – Grizzlies : 112-111

Wolves – Pelicans : 136-140

Hawks – Bulls : 108-97

Mavericks – Wizards : 125-124

Jazz – Raptors : 106-102

Clippers – Nuggets : 104-110

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Jazz, Mavericks, Nuggets, Pelicans : cap à l’Ouest pour les principales bonnes nouvelles de la nuit. En premier lieu ? Big up au boss, le Jazz, qui a récupéré sa première place abandonnée hier en disposant des Raptors à l’ancienne, en trainant tout le match jusqu’à un money time maitrisé. Pourquoi s’emmerder pendant 48 minutes quand un coup de speed suffit au quatrième quart-temps. Les Pelicans ? Pas sûr que ce ne soit pas déjà trop tard, ça fait beaucoup de négations il est vrai, mais la victoire durement acquise cette nuit face aux Wolves permet au moins aux hommes de Stan Van Gundy d’y croire un minimum en gardant dans le viseur le wagon du play-in. Toujours à l’Ouest les deux plus belles opé sont à mettre à l’actif des Nuggets, désormais troisièmes après leur victoire virile face aux Clippers, et des Mavericks, qui déposent les Lakers histoire de faire de cette nuit un bien mauvaise souvenir pour la ville de Los Angeles. Lutte pour les places 3-4, lutte pour les places 5-6-7, tout peut arriver et la quinzaine qui arrive s’annonce FOFOLLE.

Mauvaise opération du jour – Wizards, Raptors et Bulls : comme de par hasard, on part à l’Est pour parler de défaites. Dommage pour les Wizards, tombés sur un grand Doncic et qui voient les Pacers et la neuvième place s’éloigner, dommage également pour les Raptors et les Bulls qui sont désormais à deux doigts du craquage et de regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Et très franchement au vu de leur saison respective, ce ne sera que logique et justice.

Les affiches du soir

Bucks – Nets

Celtics – Blazers

Hornets – Heat

Spurs – Sixers

Lakers – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Nuggets – Lakers

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors