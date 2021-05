NBA Top 10 du jour : LaMelo Ball a rejoué au basket, et LaMelo Ball est donc de retour dans le Top 10

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : essayez donc de mettre un autobus et un tractopelle devant Zion Williamson et le résultat sera le même.

#9 : voilà donc une action défensive qui résume à peu près la deuxième partie de saison des Bulls.

#8 : une action collective de toute beauté de la part des Mavericks mais Daniel Gafford n’en a strictement rien à cirer.

#7 : Anthony Edwards est un grand malade puisque le mec s’est littéralement fait mal au… coude en… dunkant. Oui, oui.

#6 : voici donc une action de Patrick Williams qui ne résume pas du tout la deuxième partie de saison des Bulls.

#5 : Jordan Poole au spin move, y-a un jeu de mots à faire là. Genre… spinning pool, swimming pool, bref c’est un peu tard là, on réessaiera demain.

#4 : peut-on qualifier de génie un meneur de jeu qui sublime le talent de Willie Cauley-Stein ? La réponse est oui.

#3 : Yuta Watanabe pour danser le jerk, Freddie Gillespie sur le poster, ça lui apprendra à chanter du Miley Cyrus.

#2 : LaMelo Ball a rejoué au basket, et LaMelo Ball est donc de retour dans le Top 10 avec une louche nous rappelant les plus belles émissions de Maïté.

#1 : Cole Anthony called game, on peut donc dire que… Cole Game.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !