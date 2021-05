Récap de la nuit NBA : les Lakers commencent à entendre parler du play-in tournament, elle est bien bonne celle-là

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le retour de Lamelle au Ballon, Steph Curry qui met 1 000 points en un quart-temps, Kevin Love en mode à l’ancienne mais on s’en fout, le Thunder au summum de la te-hon, Cole Anthony qui beats le buzzer, Zion Williamson et ses biceps transgéniques, un duel Doncic / Westbrook lumineux, le Jazz qui assure et les Nuggets en patron.

Hornets – Pistons : 107-94

Rockets – Warriors : 87-113

Cavaliers – Heat : 107-124

Thunder – Pacers : 95-152

Magic – Grizzlies : 112-111

Wolves – Pelicans : 136-140

Hawks – Bulls : 108-97

Mavericks – Wizards : 125-124

Jazz – Raptors : 106-102

Clippers – Nuggets : 104-110

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

LAMELO WASTING NO TIME IN HIS RETURN! 🤯 pic.twitter.com/u0MTDjqLk2 — NBA (@NBA) May 1, 2021

Darius Bazley HAMMERS it for OKC 💥 pic.twitter.com/jMfBWUI0EQ — NBA (@NBA) May 2, 2021

Triple-double for Sabonis. It’s halftime. 🤯 He’s got 22/11/11 on League Pass pic.twitter.com/l6tB9fZeS2 — NBA (@NBA) May 2, 2021

🔥 24-0 @warriors run on ESPN! 🔥 Curry: 17 in the 3rd Q so far pic.twitter.com/XMs9EyJDcI — NBA (@NBA) May 2, 2021

Steph drops 23 of his 30 in the 3rd! 📺: ESPN pic.twitter.com/D5qQozaHjo — NBA (@NBA) May 2, 2021

LaMelo did LaMelo things in his return. 11 PTS

7 REB

8 AST

2 BLK@MELOD1P x #AllFly pic.twitter.com/FhagJs4u0X — NBA (@NBA) May 2, 2021

20 points, 11 dimes, and this no-look lob from Luka in the 1st half! 📱💻: https://t.co/Laecx0GSYx pic.twitter.com/FoRStr3U7k — NBA (@NBA) May 2, 2021

COLE ANTHONY WITH 0.1 LEFT TO WIN IT FOR ORLANDO! #MagicTogether pic.twitter.com/1GxYtEA3ms — NBA (@NBA) May 2, 2021

The footwork & the fadeaway. Pure. 11 quick 3Q pts for Jokic on ESPN pic.twitter.com/96oXmbGqVn — NBA (@NBA) May 2, 2021

Absurd pass from Joker to Campazzo to help seal the @nuggets 5th straight win! pic.twitter.com/4Ru7R02rig — NBA (@NBA) May 2, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Russell Westbrook

21h30 : Bucks – Nets

1h30 : Celtics – Blazers

2h : Hornets – Heat

2h : Mavericks – Kings

2h : Rockets – Knicks

2h : Thunder – Suns

2h : Spurs – Sixers

4h : Lakers – Raptors

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et dix matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !