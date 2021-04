La course au tanking et à la Draft 2021 : magnifique duel à distance entre le Magic et les Pistons, la NBA qu’on aime

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Magic – Pelicans : 100-135

Spurs – Pistons : 106-91

Bulls – Hornets : 108-91

Bonne opération du jour – Magic et Pistons : deux équipes qui avaient pour mission de perdre ce soir, et si les Pistons ont mis une bonne partie de leurs leaders au repos afin d’assurer la défaite face aux Spurs, c’est davantage un bel effort en fin de match qui aura permis au squad de Dwane Casey de remplir l’objectif. Belle performance également du Magic, mené de 30 points à la mi-temps face aux Pels et ainsi dénués de toute pression une bonne partie de la soirée.

Mauvaise opération du jour – Wolves, Cavs, Kings, Thunder et Rockets : on aurait pu citer les Bulls qui ont gagné face à Charlotte un match qui leur permet de reprendre la dixième place mais qui les éloigne surtout des hauts ranks de la Lottery, mais on a plutôt choisi… tous les tanks restés au garage cette nuit. Car toute soirée passée à l’hôtel est un soir sans défaite, et dans cette course au désarmement rien ne sera pardonné aux vainqueurs. Vivement ce soir, y’a quelques branlées qui se profilent.

Les matchs à surveiller ce soir :

Hornets – Cavs

Rockets – Clippers

– Clippers Thunder – Wizards

Rappel concernant la Lottery :