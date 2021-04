La course aux Playoffs : Dallas sur les talons des Blazers, ça promet une fin de saison bouillante entre le Texas et l’Oregon

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Celtics – Suns : 99-86

Magic – Pelicans : 100-135

Bucks – Sixers : 124-117

Spurs – Pistons : 106-91

Bulls – Hornets : 108-91

Mavericks – Lakers : 115-110

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ « Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ? » Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Mavericks : si le match entre les Mavs et les Lakers était principalement attendu car il était celui du grand retour d’Anthony Davis, Luka Doncic et ses coéquipiers se sont finalement saisis de l’affiche pour en faire une belle affaire au classement. Victoire virile malgré la blessure à la cheville de Porzingis en deuxième mi-temps, et voici donc les Mavs qui reviennent à la sixième place, jouissant désormais du même bilan que les Blazers. Le mano à mano pour la dernière place directement qualificative pour les Playoffs s’annonce savoureux.

Mauvaise opération du jour – Sixers : pas la mer à boire non plus, mais la défaite des Sixers cette nuit face aux Bucks est une mauvaise nouvelle à plus d’un titre. Un troisième échec de suite, déjà, signe de la fatigue actuelle de Philly. Puis des Bucks qui reviennent fort au classement et qui stationnent ce matin à 2,5 petites victoires, et pour finir… une première place en danger puisqu’en cas de succès ce soir face à Boston les Nets s’empareront de nouveau du lead à l’Est. Sale soirée, sans plus, mais sale soirée quand même.

Les affiches du soir

Hawks – Heat

Nets – Celtics

Warriors – Nuggets

Blazers – Grizzlies

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Mavericks, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Suns – Mavericks ou Grizzlies

Clippers – Blazers

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Mavericks – Grizzlies et Spurs – Warriors