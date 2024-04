Certes, la défaite est au bout pour Dallas face aux Clippers qui reviennent à 2-2 et récupèrent l’avantage du terrain, mais alors quelle masterclass de Kyrie Irving tout au long du match. Uncle Drew était en mode flashback et nous a fait faire un tour en DeLorean.

Il ne lui manquait plus qu’un maillot de Cleveland sur les épaules, et on aurait pu penser que ces moves de Kyrie Irving étaient datés de 2016. Des dribbles chaloupés, des shoots ultra clutch, des finitions acrobatiques et une fluidité à toute épreuve, et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé à envoyer 38 points à 14/25 aux tirs dont 6/12 de la terrasse de Dirk Nowitzki, agrémentés de 7 rebonds et 5 passes décisives. Quand il nous sort ce genre de match, il peut nous dire que la Terre est plate, on répondrait tous “franchement ouais”, tellement il est irrésistible.

Kyrie’s highlights from tonight’s game against the Clippers 👀 pic.twitter.com/Iau1l4L7wO

— Kyrie Center (@kyriecenterig) April 28, 2024

Malheureusement, cela n’a pas suffi pour Dallas, qui a accusé beaucoup de retard en première mi-temps et qui n’a pas résisté aux assauts de James Harden et Paul George, mais nul doute que ce Game 4 serait entré dans la legacy de Kyrie à Dallas, et même au global, si le résultat avait été différent. Mais avec des “si”, on mettrait Paris en bouteille et les Warriors seraient en Playoffs, donc il faudra se contenter de savourer ces moves de taré, avec un goût amer dans la bouche, mais avec la chance d’avoir revu CE Kyrie Irving.

Ce FINISH DE KYRIE pic.twitter.com/mfV6MdQCtL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

Pardon je reviens sur ce replay de Kyrie…??? Le finish ??? pic.twitter.com/E8u8HpoPmb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024