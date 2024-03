Héros de la victoire des Mavs face aux Nuggets, Kyrie Irving a encore marqué les esprits en inscrivant un shoot spectaculaire pour donner la victoire aux siens. Pour le plaisir, on est allé le mater sous tous les angles possibles.

Si le tir de Kyrie Irving était la cerise sur le gâteau d’un match XXL entre Nuggets et Mavs, alors il est l’heure d’attaquer la troisième mi-temps avec le replay de ce finish improbable et incroyable à la fois. Face au panier, sur le côté, sur le dessus, c’est comme si vous y étiez. On appréciera au passage les réactions des coéquipiers. Il y a la folie des remplaçants venus féliciter (et écraser) le copain, Luka Doncic qui en rigole tant ça parait insensé et puis Maxi Kleber qui a l’air bien stone, les mains sur la tête. Allez, on vous laisse profiter de la vidéo ci-dessous.

Take a look at ALL ANGLES of Kyrie Irving’s unreal #TissotBuzzerBeater 😱🚨 https://t.co/uEOFRDDlDY pic.twitter.com/i5YRhQ0pb6

— NBA (@NBA) March 17, 2024