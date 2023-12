Cette nuit Luka Doncic n’a eu besoin que de 32 minutes pour valider un énième triple-double cette saison, son 62è en carrière, déjà. 39 points, 12 rebonds et 10 passes en 32 minutes, bienvenue dans le monde merveilleux de Luka.

Ça va super vite, ça va absolument pas haut, c’est coiffé comme un ado dans les années 2000, ça demande une faute à chaque action mais au final… on parle d’un mec podium MVP et pas troisième. Cette nuit Luka Doncic s’est occupé de la défense des Spurs, on dit “défense” mais on s’est compris, et sur les 144 points inscrits par Dallas pas loin de la moitié sont au final issus des mains du génie slovène, qui profitera sans doute du Christmas Day demain (face aux Suns) pour passer les… 10 000 points en carrière. A 24 ans…

Caviars pour Dwight Powell sur pick and roll ou autres intelligents slashers texans, tours de passe-passe balle en main et avec le sourire, du Luka dans le texte, qui fait sans pression ce que 99% des basketteurs de la planète n’imagineraient même pas pouvoir faire. Allez, assez blablaté, on vous laisse avec les highlights du blondinet, et on se donne rendez-vous demain soir pour le checkpoint !

Luka Doncic stuffed the stat sheet with a TRIPLE-DOUBLE in the Mavericks’ win over the Spurs 📊

39 PTS / 12 REB / 10 AST pic.twitter.com/7QxIHpvJhO

— NBA (@NBA) December 24, 2023