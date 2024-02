Cette nuit, Victor Wembanyama a joué contre les Wolves. Une rencontre particulière, car pour la deuxième fois de la saison, il a croisé le fer avec son compatriote, Rudy Gobert. Un duel en très haute altitude, on envie presque les touristes présents à Avoriaz pour voir ça en direct. Allez, on se fait les highlights.

13 points, 17 rebonds et 4 contres pour Rudy Gobert. 17 points, 13 rebonds et 4 rebonds pour Victor Wembanyama. Deux lignes sérieuses, l’opposition franco-française de la soirée n’a pas déçu. Plusieurs duels directs dans le match, avec un Roudi un poil pas serein quand Wemby s’engage dans le handle. De quoi laisser des espaces aux rookies pour distribuer, et tirer sans trop de contestation. Par contre, au poste bas, le physique du pivot des Wolves a fait la différence, Victor a ramassé son dunk sur la ganache… sous les exclamations des commentateurs qui rigolaient de la dualité “élève-maître”. Un bien beau spectacle en somme, voici les highlights !