S’il n’a pas gagné cette nuit face aux Sixers, Victor Wembanyama aura encore impressionné par ses qualités. Une nouvelle nuit au boulot pour le prodige français des Spurs.

Voilà une défaite qui sera dure à avaler pour Victor Wembanyama. L’intérieur tricolore aura tout donné pour l’emporter, avec notamment un money time de patron des deux côtés du terrain. Insuffisant face à la flambée de Tyrese Maxey.

Les stats sont encore là pour le très probable Rookie de l’année 2024 : 33 points, 18 rebonds, 7 contres, 6 passes mais aussi 9 ballons perdus. Le point noir d’une soirée très aboutie pour Wemby. Encore un peu de déchet à gommer dans son jeu mais quand on se retrouve avec tant de responsabilités à la création, ça occasionne parfois des ballons perdus et Victor est en plein apprentissage. C’est là qu’on voit aussi le manque d’un vrai meneur expérimenté pour lui retirer cette pression des épaules.

Il y a beaucoup plus de positif à garder de cette soirée que cette seule stat des ballons perdus et notamment la clutchitude de Wemby dans les moments chauds. Son énorme impact pour retourner le match en première période, ses actions décisives en fin de match. S’il n’y a pas un Tyrese Maxey dans un autre monde ce soir, tous les projecteurs seraient sur Wemby. La grosse perf est là, mais il manque encore la victoire pour la mettre encore plus en valeur.