Auteur d’un match XXXXL face aux Pacers, Victor Wembanyama continue d’affoler la NBA et fonce vers le titre de Rookie de l’année. Pour ceux qui ont raté la dernière masterclass du Français, on vous a trouvé un petit condensé de sa perf historique.

Il y a des soirs où tout vous réussit et cela arrive de plus en plus souvent à notre Victor Wembanyama national. Le Français des Spurs donne l’impression de maitriser toujours plus son sujet et il épure petit à petit son jeu pour le rendre toujours plus létal pour ses adversaires. Défensivement, on ne le dira jamais assez, c’est une muraille et un cauchemar pour tout attaquant qui croise sa route. Offensivement, il prend de plus en plus d’épaisseur, tant à la passe que sur son handle et bien sûr ses finitions près du cercle sont toujours au rendez-vous, avec quelques posters à l’occasion.

À 3-points, c’est toujours un peu les montagnes russes mais il devrait pouvoir stabiliser ses pourcentages à un bon niveau avec le temps. S’il tourne à 33% cette saison à longue distance, il affiche un magnifique 8/11 à 3-points sur les deux derniers matchs. Deux énormes perfs à la suite, deux victoires pour les Spurs, ça arrive pas souvent cette année pour San Antonio. Allez Wemby, plus que quelques semaines avant d’aller choper la statuette de meilleur rookie. En plus de ça, il est devenu le 3ème rookie dans l’histoire à réaliser un match en 30/10/5/5. Les deux autres ? David Robinson et Tim Duncan. Deux noms bien connus du côté de Fort Alamo..