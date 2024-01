Dans la victoire des Spurs face aux Wolves, Rudy Gobert a pris quelques centilitres de sauce à chaque fois ou presque que Victor Wembanyama avait le ballon en main. Un Rudy solide également, mais très clairement celui qui a crevé l’écran cette nuit s’appelle LeBron Victor, une fois de plus. Envoyez les (gros) highlights !

Du gros 3-points, au début du match et pour fermer la boutique, des moves d’école au dessus de l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA et favori pour aller chercher un quatrième trophée de DPOY, puis, surtout, ce “Shammgod”, move incroyablement difficile à réaliser, “inventé” en 1997 par God Shammgod et popularisé ensuite par Dejan Bodiroga :

that is one tall shammgod pic.twitter.com/asJBt0Vvni

Pour le reste ? Du Wemby dans le texte, injouable lorsqu’il est sur le terrain et, à notre goût, encore un peu trop souvent sur le banc. 23 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 steals et 2 contres au final, avec des actions venues d’ailleurs sans que l’on sache vraiment d’où. Allez, envoyez les highlights et ne tentez pas de les reproduire chez vous, vous vous casseriez quelque chose.

Victor Wembanyama au sujet de son move : « Ce sont des moves que je travaille vraiment à presque tous les entraînements. »

« C’est satisfaisant, parce que c’est simple de travailler des moves, mais c’est plus dur de les appliquer. Donc je suis content de voir que mon cerveau a… https://t.co/GYW2URmgNf pic.twitter.com/DUB8vIWkJb

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 28, 2024