Superbe match cette nuit au Frost Bank Center, et on ne dit pas ça parce qu’une chasse à la chauve-souris nous a mis de bonne humeur pour tout l’dimanche, mais simplement car Victor Wembanyama continue de défier les lois de la logique. Cette nuit ? Victoire face aux Wolves, et un triple DPOY français avalé tout cru ou pas loin.

Il a commencé très fort ce match, comme pour montrer à Rudy Gobert que du haut de ses 20 ans, c’était déjà lui le patron. 10 points très rapidement scorés, tout en finesse ou tout en adresse, jusqu’à l’interruption due à l’apparition de Batman sur le parquet.

Des Spurs qui tiennent le choc, en face Rudy Gobert a décidé lui aussi prouver sa valeur, Anthony Edwards score un peu quand il veut, et malgré l’écart qui montre très vite dès la première sortie de Wemby… on y croit un peu côté Spurs, parce que les Spurs depuis quelques semaines ça joue quand même beaucoup mieux, et parce que les Wolves depuis quelques semaines c’est quand même moins impérial qu’en 2023. Et puis si le Vic se met à passer des moves légendaires, on n’aura bientôt plus les mots…

Comme un peu trop souvent ces derniers temps, les Loups vont voir revenir leur adversaire en fin de match, les jeunes Spurs se prenant au jeu de la remontada et décidant alors qu’un succès de plus en cette saison compliquée ne serait pas de refus. Et si Anthony Edwards se chargeait de donner 5 points d’avance à Minnesota, écart qu’on eut cru irréversible, les Texans ont du cœur et Wemby a du talent.

Victoire finale des Spurs, la deuxième de suite après les Blazers la veille, et au calme Victor Wembanyama a non seulement joué le back-to-back mais il a été à chaque fois le héros d’un match gagné, avec son lot de stats, de highlights et de domination. Monstrueux.

