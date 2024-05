Celtics – Cavaliers, la preview du Game 2 : Cleveland déjà dans l’impasse ?

Après avoir montré les crocs au Game 1, les Celtics ont déjà mis un sacré coup derrière la nuque des Cavaliers. Cette nuit, il faut réitérer l’exploit, montrer qu’il n’y a aucun ralentir vers la finale de conférence. Pour Cleveland, l’exploit est déjà devenu la norme si la victoire est désirée…

Que dire ? Cette série n’a vu qu’un seul match se dérouler, et le sentiment qu’elle est déjà finie est fort. Donovan Mitchell est intense, joue un très bon basket, termine à 33 points inscrits en seulement trois quart-temps. Et cela ne suffit pas. Mais, contrairement à ce que cette phrase pourrait laisser entendre, à savoir qu’il ne manque pas grand chose, c’est plutôt, et dramatiquement, l’inverse. L’équipe de Boston est bien au dessus de son adversaire, et faire belle figure semble ce que Cleveland puisse accomplir de mieux.

Peut-être que Derrick White est le joueur le plus important des Celtics on sait pas.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

L’attaque des C’s est tout simplement trop complète. Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday, Jayson Tatum. Autant de dangers qu’il faudrait marquer individuellement comme une star. En gros ? Un exploit qui semble impensable pour des Cavaliers qui n’ont pas les armes. Cette preview est assez courte, un peu – malheureusement – comme les chances de Cleveland de prendre le match. Lutter, tenter de jouer au maximum en transition. Et prier un peu pour un manque d’adresse adverse, peut-être.