Dos au mur après leur défaite du Game 5 face aux Sixers, les Celtics ont été sifflés par leur propre public la nuit dernière. Parmi les membres de Boston pointés du doigt : le coach Joe Mazzulla, critiqué pour son manque d’ajustements. Mais le leader émotionnel des C’s Marcus Smart a tenu à prendre sa défense.

Le jeune entraîneur de Boston a sans aucun doute connu meilleure journée que ce mercredi 10 mai.

Au lendemain de la défaite bien crade de son équipe face à Philadelphie, Mazzulla est dans le viseur de nombreux fans des Celtics frustrés par la “performance” de Boston hier. Une performance globale assez alarmante, où les Verts ont été dominés autant dans l’intensité que dans l’exécution tactico-technique. Un double échec qui retombe forcément sur les épaules du coach, mais ce n’est pas pour autant que Marcus Smart trouve ces critiques justifiées.

Le pitbull des Celtics a effectivement soutenu son entraîneur dans une interview pour heavy.com après la défaite du Game 5. Morceaux choisis.

“Ce n’est pas parce que les choses ne vont pas bien, que c’est la faute d’une seule personne. Ce n’est pas sa faute (à Joe Mazzulla), ce n’est pas ma faute, ce n’est pas la faute de Jayson (Tatum) ou de Jaylen (Brown), c’est la faute de TOUT LE MONDE. On croit en notre coach, à fond. Il a un plan de jeu, c’est à nous de l’exécuter. Ce sont les joueurs qui jouent, donc on doit l’aider. Il fait un bon boulot.”

Parmi les choses qui sont reprochées à Joe Mazzulla ces dernières heures, il y a cette incapacité à s’adapter en cours de match alors que les Celtics ont été dominés des deux côtés du terrain par les Sixers hier.

Offensivement, Boston s’est montré prévisible, la force de dissuasion qu’est Joel Embiid à l’intérieur dérègle les intentions des Celtics, et on a vu une attaque sur demi-terrain qui manquait de structure pour répondre au défi défensif des Sixers. De l’autre côté du parquet, Philadelphie a su gérer le rythme, James Harden et Embiid étaient dans leur zone de confort en pick & roll, et Boston a rarement pu se reposer sur sa défense pour obtenir ensuite des opportunités faciles en attaque.

Autant d’éléments auxquels il faut également ajouter la décision de Mazzulla de ne pas prendre un temps-mort dans les dernières secondes du Game 4, ce qui a toujours du mal à passer chez de nombreux supporters de Boston.

À sa décharge, ce n’est pas Joe Mazzulla qui a enchaîné les briquasses à 3-points (12/38) comme Al Horford (0/7) hier. À sa décharge, Joe Mazzulla a 34 ans et est dans sa première année de head coach NBA. À sa décharge, il a pris en main contre toute attente une équipe possédant des ambitions de titre, avec toute la pression qui va avec. Encore plus à Boston.

Tout ça, ça explique en partie pourquoi Mazzulla peut aujourd’hui se retrouver en difficulté sur la grande scène des Playoffs. Mais ce n’est pas pour autant que les fans des Celtics vont se montrer indulgents après une telle défaite dans un match crucial de demi-finale de conférence.

Pas le choix donc, il va falloir réagir très vite, sous peine de connaître un été très difficile…

__________

Source texte : Heavy.com