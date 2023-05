Depuis ses années de joueur, J.J. Redick est passé en mode analyste, sur ESPN mais aussi à travers son excellent podcast “The Old Man & the Three”. Est-ce qu’il ajoutera bientôt la ligne “coach NBA” sur son CV ? Pas impossible au vu des dernières infos balancées par le Woj.

On a pris l’habitude de suivre J.J. Redick pour écouter ses excellentes analyses, qu’elles soient tactico-techniques ou plus généralement sur la NBA actuelle, mais peut-être que ce costume d’analyste laissera sa place à celui d’entraîneur dans un futur proche. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’ancien sniper a effectivement passé un entretien avec les Raptors cette semaine, eux qui cherchent toujours un successeur à Nick Nurse sur le banc.

ESPN story on JJ Redick interviewing for the Toronto Raptors coaching job: https://t.co/XcRxY18Vcn — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 10, 2023

Pour être clair, les Raptors ratissent large dans les recherches pour leur prochain coach. Selon ESPN, plus d’une douzaine de candidats se retrouvent actuellement sur la liste du boss Masai Ujiri. Il est donc tout à fait possible, voire probable au vu de l’inexpérience de Redick en tant que coach, que Toronto aille finalement voir ailleurs pour reprendre les commandes de l’équipe. Mais cette news a le mérite de montrer une chose : J.J. Redick envisage un avenir dans le coaching.

Déjà sollicité par des équipes NBA au cours des deux dernières années pour devenir assistant coach, Redick s’est fait un nom en NBA non seulement à travers son adresse à 3-points mais aussi son intelligence de jeu et surtout son professionnalisme. Des qualités que les dirigeants de franchise recherchent chez un candidat au poste d’entraîneur, et qui laissent entrevoir un futur pour J.J. sur les bancs.

Source texte : ESPN