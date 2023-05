Séisme. Les Sixers viennent de s’imposer au TD Garden face à une équipe de Boston vidée de son caractère. Grâce à un très bon Joel Embiid et un Tyrese Maxey incandescent – auteur de 30 points – Philly n’est plus qu’à une victoire de ses premières finales de conférence… en 22 ans. Trust the Process !

Qui a bien pu trafiquer les gourdes des Celtics ? Totalement à la ramasse dès l’entre-deux, les joueurs de Joe Mazzulla avaient sûrement oublié qu’ils disputaient ce soir un match 5 décisif – et non une joute lambda de saison régulière. Leur impact physique est beaucoup trop faible, devant un Joel Embiid qui, lui, ne manque pas ses premiers rendez-vous sous le cercle. Le néo-MVP entreprend un chantier de démolition face à Al Horford et se rend sur la ligne à presque chaque attaque. Dans le même temps, Tyrese Maxey commence à envoyer quelques bombes du parking pour ne pas arranger le cas d’une équipe de Boston à l’envers. Jayson Tatum nous refait une crise d’adresse comme au Game 4 et démarre sa rencontre à 0/6 au tir, symbole d’une formation des Trèfles totalement en travers.

Me demande parfois dans l’attitude ce qui se passe avec ces Celtics. Des sautes de motivation, tu sais pas si les mecs jouent un Game 5 décisif à la maison ou un Game du dimanche en plein mois de novembre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Philly mène de sept points à la fin du 1er quart-temps et – contrairement à ses habitudes d’irrégularité soudaine – ne s’arrête pas en si bon chemin. À la reprise du deuxième quart-temps, les Sixers attaquent le cercle comme aucun cercle ne mérite d’être attaqué : effet instantané, les fautes pleuvent et Jaylen Brown se retrouve contraint de rejoindre le banc avec (déjà) trois coups de sifflet en sa défaveur. À l’intérieur, Jojo continue son travail de sape et tout le petit monde suit. Tyrese Maxey dégaine habilement à 3-points, alors que PJ Tucker campe l’entrée de raquette et déclenche une baston générale sur chacune de ses tentatives de rebond. Bref, énergie et adresse, tous les voyants sont au vert côté Philly et Boston commence sérieusement à streffler (lol). Les Celtics limitent vraiment casse en étant seulement à -9 à la mi-temps. Oui, 49 à 58, un moindre mal au vu de leur niveau, famélique.

Boston est à -9 en ayant fait une première mi-temps pareille ? C’est un miracle. Putain j’ai l’impression d’avoir déjà tweeté ça. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Symbole de ce Boston malade, Al Horford est déjà à 0/6 au tir et enchaîne les briques de maçon. Pour couronner le tout, le vétéran est à contretemps sur chacune de ses interventions défensives. Un match particulièrement pénible pour lui donc, qu’il clôturera avec… 0 point à 0/7 au tir. Vous l’aurez compris, la seconde période sera du même acabit que la première. Philly rayonne collectivement et Boston continue de se saborder. Tyrese Maxey déroule grâce à un jeu en constant mouvement – chose qui n’a pas toujours été le cas dans cette équipe – et une exécution parfaite des système de Doc Rivers. En face, Jayson Tatum et Jaylen Brown tentent de maintenir leur équipe en vie mais le premier force un poil trop – quand le second reste plus discret. Il n’y a rien à faire, Boston n’y est pas et l’écart gonfle autour des quinze unités. Les pick-and-roll deviennent trop simples pour les Sixers, et Boston… commence à rendre gentiment les armes.

Cette nuit, Joe Mazzulla a une nouvelle fois brillé par son inaction en ne proposant que trop tardivement une rotation pour tenter de réveiller son équipe. En fin de rencontre, Payton Pritchard se démène pour tenter une remontée de desperado, en vain. Le coaching est beaucoup trop tardif pour espérer quoi que ce soir face à ces Sixers là.

« Les gars, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Let’s go ! » pic.twitter.com/yz3DQqkTnV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

103 à 115, la messe est dite et Boston se retrouve en très mauvaise posture avant de retourner au Wells Fargo dans la peau du chassé. Côté Embiid et Philly, on savoure et l’on entrevoit (peut-être) la fin de la malédiction des demi-finales de conférence. Néanmoins, le plus dur reste à faire, car l’on n’imagine pas Boston réitérer une aussi piètre performance que ce soir – même si l’on souhaite que les Sixers réaccèdent à l’avant-dernier échelon des Playoffs pour la première fois depuis… 2001.

Rendez-vous jeudi soir à Philly pour un Game 6 de tous les dangers, autant pour Boston que pour les Sixers, qui auraient bien de la peine à décrocher une troisième victoire au TD Garden dans une seule et même série.