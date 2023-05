Nuggets – Suns (118-102) : y’a une équipe plus sereine que l’autre, et bizarrement elle compte Nikola Jokic dans ses rangs

Les matchs passent, se suivent et se ressemblent dans cette série entre Nuggets et Suns. Cinquième succès pour l’équipe à domicile en autant de rencontres, et toujours cette sensation que l’équipe qui sortira la plus heureuse de cette demi-finale de conférence, sera celle qui compte Nikola Jokic dans ses rangs. On sait pas hein, juste une intuition.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Six matchs à la maison pour autant de victoires, la forteresse de Denver est la plus imprenable de ces Playoffs 2023.

Et la stat est magnifiée par la présence de Kevin Durant dans le camp d’en face. En temps normal, il est un fossoyeur des équipes trop sereines et qui déroulent à domicile. Le paramètre qui fout en l’air tout un raisonnement cartésien établi sur 82 matchs de saison régulière. Mais voilà, les Nuggets mènent 3 à 2 et Nikola Jokic sort d’un nouveau carnage – lequel n’est pas à la portée de la défense de KD : 29 points à 12/20 au tir, 13 rebonds, 12 assists et +18 de plus/minus. Premier quart-temps maîtrisé tranquilou-bilou par Denver, second laissé aux Suns – une première période sur le thème de la prise de température donc – et boumboum, Phoenix se rétame la gueule dans les escaliers en quittant le vestiaire : les Nuggets valident un joli 39 à 25 dans le troisième quart-temps. Des contestations de Christian Braun du bout des doigts, à la couverture flottante d’Aaron Gordon, aucun des garçons de Mike Malone ne fuit la tâche défensive. Cette union fait l’effet d’une piqure d’anesthésiant dans les épaules de Kevin Durant et Devin Booker. “Seulement” 54 points à 18/43 au tir et sept ballons perdus : plus qu’un simple facteur, le cumul des deux premières options offensives de Phoenix était la clé de ce match. Match ainsi perdu par les Suns. Victoire 118 à 102 des Nuggets, c’était serein, maîtrisé et possiblement un bel indicateur pour l’issue de cette série.

Stat qui aurait bien moins compté si elle n’était pas accompagnée de la victoire, Nikola Jokic a passé Wilt Chamberlain au classement du plus grand nombre de triple-doubles en Playoffs. Ex-aequo avec Rajon Rondo, Draymond Green et Larry Bird, l’intérieur serbe détient maintenant le 5e meilleur total, avec dix triple-doubles en postseason. Cette nuit, le taf du Joker sur Deandre Ayton était fabuleux. L’impression d’une douzaine de classes d’écart entre le 41e choix de la Draft 2014, et le premier de l’édition 2018. Ouai, ce comparo/rappel est un peu là pour amener trouble et désordre à la République. Mais si vous l’aviez vu… chaque coup d’épaule de Ayton dans le torse de Nikola Jokic est resté vain. Trop large, trop mobile et trop campé sur ses appuis – parfois contre la conscience générale – le Serbe est un monstre défensif au poste. Ce n’est peut-être pas évident pour tous, mais une présence dans la « All-Defensive Second Team » n’aurait pas fait de lui un voleur. Nikola Jokic ne vole rien, il s’empare de tout.

2nd round leaders: PTS — Jokic

REB — Jokic

AST — Jokic Dominant. pic.twitter.com/hoWjO5ih8N — StatMuse (@statmuse) May 10, 2023

Victoire 118 à 102 des Nuggets dans ce Game 5, et l’opportunité d’aller – pour la première et dernière fois dans cette série – valider une victoire à l’extérieur, alors synonyme de qualification en finale de conférence.