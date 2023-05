La série entre Lakers et Warriors bat son plein et les Dubs sont désormais dos au mur. À la veille du Game 5, il fallait qu’on en parle. C’est parti pour l’apéro TrashTalk !

3-1 lead ! Les Lakers mènent désormais 3-1 face aux Warriors, et le règne de Golden State est à présent au bord du ravin. Retour sur ce Game 4 de folie entre la team de LeBron et celle de Stephen Curry, entre les aventures de Lonnie Walker, la défense d’Anthony Davis, l’absence de Jordan Poole et les ajustements tactiques de chaque côté. Comment se finira cette série ? Chez les Warriors ou les Lakers ? Réponse dans quelques jours, on en parle dans l’Apéro !

Fans des Lakers et des Warriors, on vous attend dans les commentaires ! Remontada de Golden State ou L.A. qui finit le boulot avec sérieux, on en dit quoi ?