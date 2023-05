NBA Playoffs 2023 : Warriors – Lakers, la preview ! Apéro TrashTalk

Attention, grosse série en perspective. Les Warriors et les Lakers, respectivement classés en sixième et septième position de l’Ouest au terme de la saison régulière, vont se rencontrer en demi-finale de conférence. La preview sort tout juste du four, par ici l’Apéro TrashTalk.

Warriors vs Lakers, Golden State vs Los Angeles, Stephen Curry vs LeBron James. Adam Silver pouvait difficilement rêver mieux. Deux des équipes les plus prestigieuses de la NBA, soutenues chacune par une énorme fanbase, vont se rencontrer pour tenter d’obtenir une place dans le dernier carré des Playoffs. Les Warriors ont réussi à éviter le piège Kings grâce à un Stephen Curry légendaire, et pourraient devenir de plus en plus dangereux. Quant aux Lakers, vainqueurs des Grizzlies au premier tour, ils sont une équipe complètement différente aujourd’hui en comparaison à celle d’il y a quelques mois, et veulent continuer de surfer sur la vague. Cela nous promet une série épique en Californie. Dynamique, point tactico-technique, facteur X et traditionnel prono, c’est parti !

Fans des Warriors et des Lakers, on vous attend dans les commentaires. Quel prono pour cette série indécise ? C’est l’heure de se mouiller !