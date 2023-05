Programme NBA : Jalen Brunson et Julius Randle annoncés « questionnables », Miami a peut-être un boulevard

A peine le temps de se remettre de ce gros lundi de NBA qu’il faut déjà repartir au combat, littéralement. Faire en sorte que nos yeux ne se ferment pas tous seuls, essayer de garder nos cernes éloignées de nos bouches et survivre à une nouvelle nuit blanche de Playoffs. Quelle vie mes frères, quelle vie.

Le programme

1h30 : Knicks – Heat (en direct et en VO sur beIN Sports 1)

4h : Warriors – Lakers (en direct et en VO sur beIN Sports 1)

Game 2 entre Knicks et Heat, Julius Randle (cheville) et Jalen Brunson (cheville) sont annoncés « questionnables » côté new-yorkais. Si les deux se présentent à l’heure sur le parquet, ça va batailler fort. Si l’un des deux ne se présente pas, ça va être très chaud. Si aucun ne se présentent, 2 à 0 Miami et bonnes vacances la Big Apple. Présomptueux ? Ce n’est pas ce brave Immanuel Quickley qui va inverser le cours de l’histoire. Jimmy Butler est lancé, il faut a minima deux ou trois All-Stars pour l’éjecter. Ou bien l’heure est venue pour R.J. Barrett de prendre le ballon sous le bras, ou bien les Knicks sont condamnés à subir la fin de série.

Dans la foulée ? Match 1 entre Warriors et Lakers. Probablement une belle explosion de l’audimat pour les retrouvailles entre LeBron James et Stephen Curry, cinq ans après leur dernier affrontement en Playoffs. Pas de grands blessés au lancement de cette série. C’est – par les temps qui courent – assez rare pour le souligner. Dans l’éventualité d’un pépin physique de dernière minute, LeBron James et Anthony Davis sont toujours listés « probables ». Interrogation tactico-tactique : qui Darvin Ham missionnera-t-il en défense sur Stephen Curry ? Réponse à l’heure où certains s’en iront bosser.

Deux matchs, à peine le temps d’un pipi entre les deux mais c’est la vie qu’on aime. Rendez-vous à 1h30 !