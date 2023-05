Le Game 7 entre Warriors et Kings a réuni 9,8 millions de téléspectateurs sur ESPN, une première depuis… 1999

Personne n’est surpris. Dans la nuit du 28 au 29 avril (vendredi à samedi), les Kings sont allés décrocher une troisième victoire à San Francisco, synonyme de Game 7 entre les voisins californiens. Et forcément, quand l’enjeu est au rendez-vous, les téléspectateurs le sont aussi.

Privé de son statut de « dernière manche de la série », le Game 6 entre Kings et Warriors aura au moins brisé un record, celui du plus grand nombre de téléspectateurs dans l’histoire d’ESPN pour un match de premier tour de Playoffs, avec 4,98 millions d’écrans allumés sur la chaîne de Stephen A. Smith et Charles Barkley. On vous voit venir : si la sixième manche a fracturé l’audimat, la septième a dû le fracturer, le réparer puis le refracturer. C’est effectivement le cas. D’après les infos d’un dénommé Ben Cafardo, affecté au département press releases & news de ESPN, le Game 7 a réuni… 9,835 millions de téléspectateurs. C’est la plus large audience pour un match du premier tour depuis 1999, et la plus large tout court pour un match diffusé sur les plateformes Disney (ESPN est propriété de la Walt Disney Company). La même nuit, la victoire des Lakers sur les Grizzlies aurait quant-à-elle rassemblé 4,64 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la troisième audience la plus importante du premier tour dans l’histoire d’ESPN. C’est dire tout l’engouement autour de ces Playoffs. Et en même temps, s’attendait-on à autre chose en couplant le renouveau des Kings à l’insécable longévité des Warriors – l’arrogance des Grizzlies à l’entertainment des Lakers ?

