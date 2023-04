Quel match… et quelle série ! Dans un Chase Center aussi bouillant que le Grand Rex ce soir, Golden State est parvenu à égaliser à 2-2 face aux Kings au terme d’un match fou. (126-125)

Les statistiques de la rencontres sont à retrouver ICI.

Et ça lance des “LET’S GO WARRIORS” à fond dans le Grand Rex. Réponse immédiate des fans des Kings. Vous êtes des fous 🫶 pic.twitter.com/I6ePpbnvdP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

On le savait capital pour les deux équipes, mais ce match 4 l’était particulièrement pour Golden State. Steve Kerr avait d’ailleurs fait un choix fort pour démarrer cette rencontre : mettre Draymond Green sur le banc des remplaçants et Kevon Looney dans le 5 majeur.

La rencontre démarre bien, les shoots rentrent et Domantas Sabonis s’illustre le premier en dominant dans la raquette. Sur une contre-attaque express de Fox, un nettoyeur de terrain encore à l’œuvre manque de se faire emplafonner par l’éclair violet. Le ton est donné.

*DRAYMOND GREEN ENTRE*

1 minute plus tard l’artiste des Dubs récolte déjà sa première faute technique après une altercation avec De’Aaron Fox. Côté basket, Green fait preuve de beaucoup plus d’à propos. Son entrée dynamise la défense des Warriors et accélère par la même occasion leur attaque. Green rentre un shoot du parking et stabilise le collectif des Dubs. Les Splash Bro préchauffent et Golden State mène rapidement +7. Mais les Kings collent aux bonbons et grappillent leur retard, un ultime shoot à 3 point de Fox permet même à Sacto de passer devant à la fin du premier quart-temps, 32-31.

De’Aaron Fox est intenable en début de deuxième et les Kings appuient sur le champignon. +9 Sacramento, temps-mort de Steve Kerr. Golden State rappelle aux Kings que ce sont les champions en titre en face en claquant un 9-0 dans la foulée. Ardoise effacée, les deux équipes se rendent coup pour coup dans une intensité assez folle. Les acteurs de la rencontre ont mis leurs plus beaux habits pour nous livrer des prestations de haut vol. Dans le rôle du rookie décomplexé, Keegan Murray donne la réplique au multi-oscarisé Stephen Curry dans une séquence jouée depuis le parking.

L’intensité monte et les Kings gardent un petit avantage à l’orée de la deuxième mi-temps. 69-64 pour les Kings avec un D Fox déjà à 21 points.

Quelle est la spécialité d’Oakland ? Les troisièmes quart-temps.

Une fois n’est pas coutume, les Warriors vont profiter de leur quart-temps favori pour faire un petit écart dans la rencontre. Dans le sillage d’un Andrew Wiggins en mode accélérateur de particules, les champions en titre montent encore d’un ton. Plus agressifs, plus sérieux et plus consistants, les Warriors mettent la main sur le match et dominent collectivement. En face, les Kings perdent un peu leur adresse et se font punir sur chaque petite erreur. Résultat des courses, Golden State mène + 10 grâce à un ultime shoot de Thompson au buzzer . On se dit alors que cela va être très compliqué pour les Kings.

MONSIEUR KLAY THOMPSON AU BUZZER 🫣 92-102 Warriors, +10 Dubs, attention Sacramento : reste douze minutes, c’est pas le moment de tomber du wagon. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023



Mais… Keegan Murray, encore lui remet les siens sur les rails. Sac’to démarre le quatrième avec un énorme 7-0. Tout est à refaire. Curry est intenable mais De’Aaron Fox l’est tout autant. Les deux artistes se lancent dans un mano à mano incroyable dans les dernières minutes. L’écart est infime et toutes les possessions coûtent très cher. Il reste 42 secondes à jouer, les Warriors mènent de +5, ça sent très bon pour les Dubs mais Steph Curry va faire une boulette qui aurait pu coûter très cher.

Babyface demande un temps mort alors que les Warriors n’en possèdent plus. Faute technique, le lancer et la possession pour les Kings. Tout est relancé. De’Aaron Fox, évidemment, envoie une bombe du parking et climatise le Chase Center (le Grand Rex explose). On se retrouve à +1 Warriors. Curry trop court sur la possession suivante offre une balle de match quasi inespérée aux Kings. Malheureusement pour eux, l’ultime tir de l’ancien de la maison Harrison Barnes ne tombe pas dedans. Le Chase Center peut souffler. Golden State s’impose 126-125 et égalise à 2-2. Rendez-vous à Sacramento mercredi soir pour la suite de cette série passionnante.

DE’AARON FOX FAIT EXPLOSER LE GRAND REX !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pjMKksbyHT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

Échec d’Harrison Barnes et victoire des Warriors après une ÉNORME money time ! L’AMBIANCE ❤️ pic.twitter.com/jqVkgWWS7d — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

C’était évidemment une victoire capitale pour les Warriors qui, portés par un Curry (32 points à 5/11 à trois points) intenable, ont fait le boulot. Les Kings n’étaient vraiment pas loin de faire un très gros coup dans cette série mais quelques mauvais choix en fin de match et un Draymond Green infranchissable dans le money time ont eu raison de la rage violette. A noter les excellentes prestations de Keegan Murray (23 points 7 rebonds) et Andrew Wiggins (18 points 8 rebonds) qui ont particulièrement bien soutenus leurs deux étoiles Fox et Curry.

On ne sait pas vous, mais il nous tarde déjà d’être à mercredi…