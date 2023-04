Surpris par les Hawks lors du Game 3, les Celtics ont remis les pendules à l’heure en allant s’imposer à Atlanta. (129-121) Boston peut finir le boulot au prochain match à la maison.

Pour les stats maison de ce match, c’est par ici.

Après les Knicks et les Warriors victorieux un peu plus tôt, au tour des Hawks et des Celtics d’entrer en scène dans ce dimanche de NBA. Maîtres de leur sol au dernier match, les piafs de Trae Young pouvaient-ils faire douter Boston en allant chercher l’égalisation ? On attendait aussi de connaître la réponse des adeptes du trèfle après le contretemps du dernier match.

Ce sont ces derniers qui prennent le meilleur départ. Derrick White puis Malcolm Brogdon donnent le ton alors qu’Atlanta démarre mal son match. Quin Snyder résume plutôt bien la situation au cours d’un temps-mort : les Celtics défendent mieux, ils gèrent mieux la gonfle et montrent plus d’envie que les Hawks. Les joueurs d’Atlanta réussissent à reprendre des couleurs en milieu de second quart-temps mais Boston réagit avec notamment Marcus Smart. Le meneur envoie un gros 3-points juste avant la pause pour redonner de l’air aux siens. 65-53.

Sentiment un peu similaire en seconde mi-temps, avec les Hawks qui continuent leur match de trainard et les Celtics qui prennent des coups mais répondent toujours pour conserver une petite dizaine de points d’avance. Et puis les piou-pious commencent à accélérer un peu plus, De’Andre Hunter fait un gros match et les siens ne sont qu’à 5 points avant le money time. On se dit : “pourquoi pas après tout ?”

Atlanta part en chasse mais Boston parvient toujours à s’échapper, le scénario se répète. Pas folichons en première mi-temps, les Jay Brothers mettent alors le pied sur l’accélérateur avec plusieurs shoots cruciaux pour mettre Atlanta à bonne distance. Les Hawks sont incapables d’aligner deux stops consécutifs et la puissance de feu locale ne suffit pas à mettre Boston dos au mur. Deux gros tirs de loin suivis de deux dunks de la paire Tatum – Brown suffit à fermer la boutique.

Time Lord keeps it alive, Jaylen Brown does the rest 🔨 Celtics ahead with under 30 seconds left to play on TNT. pic.twitter.com/beuBGyVySZ — NBA (@NBA) April 24, 2023

Sans être impressionnant, Boston a fait le boulot à Atlanta. Dans le dur en début de match, Jayson Tatum et Jaylen Brown (62 points cumulés) ont fini fort. Les lieutenants autour ont aussi fait le taf avec Brogdon, White mais aussi un très bon Robert Williams en sortie de banc (13 points, 15 rebonds, 2 contres, 2 steals en 29 minutes). Côté Hawks, la paire Murray – Hunter a longtemps offert de l’espoir aux fans des Hawks, le réveil de Trae Young dans le money time est arrivé un peu tard. Place désormais au Game 5, du côté de Boston cette fois. Jayson Tatum et compagnie prêts à valider le billet pour le second tour pour retrouver les Sixers de Joel Embiid ?