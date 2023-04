Victor Oladipo s’est blessé hier soir dans la victoire du Heat face à Milwaukee. Les examens passés annoncent une déchirure du tendon rotulien du genou gauche. Autant dire que la route vers le retour sur les terrains s’annonce encore longue pour Oladipo, qui décidément n’est pas épargné par la malchance.

“Déchirure du tendon rotulien”. Bon, pas vraiment besoin de vous faire de dessin pour vous expliquer que la blessure de Victor Oladipo sera longue. On l’a tout de suite senti quand on a vu l’arrière du Heat au sol donc pas vraiment étonnant que le diagnostic de l’IRM passé par le floridien soit si accablant.

Miami Heat guard Victor Oladipo has suffered a season-ending torn patellar tendon in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Just another injury the two-time All-Star will work to overcome. 🙏🏽

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2023