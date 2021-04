Victor Oladipo de retour avant la fin de la saison : Miami peut souffler, il y aura besoin de tout le monde pour retourner en Finales

Fraîchement débarqué en Floride à la trade deadline, Victor Oladipo a eu une grosse frayeur le 8 avril. Une alerte au genou droit, celui qui avait déjà été victime d’une rupture du tendon quadricipital en janvier 2019. La mobylette du Heat est décidément fragile de cette zone, et c’est donc un grand soulagement de le voir bientôt de retour.

Le Heat avait réussi un très beau coup lors de cette trade deadline en s’attirant les services de l’arrière des Rockets, Victor Oladipo. Il devait aider à dynamiser l’attaque de Miami, eux qui traînaient à la 26è position en termes de points inscrits par match selon NBA.com. En quatre matchs, il a pu apporter 12 points de moyenne avec une montée en température au fil des rencontres. Des débuts très prometteurs mais vite stoppés, de quoi mettre un seum gigantesque à toute la Floride. Le 8 avril lorsque Toto Oladipo monte au dunk face aux Lakers, il retombe, sur ses deux jambes, mais se tient directement le genou droit. Tout de suite écarté du terrain, il restera à la maison pendant que ses nouveaux coéquipiers iront réaliser un road-trip de quatre matchs. Résultat de ce voyage : une victoire pour trois défaites. De quoi remettre les idées de tout le monde en place et ce n’est pas Jimmy Butler qui va dire le contraire, relayé par ESPN :

« Nous sommes trop gentils. C’est tout. Je suis content que ça nous soit arrivé. Et si on ne change pas, j’espère que ça continuera à nous arriver. »

Ne t’en fais pas Jimmy, Olade devrait bientôt revenir de sa blessure. L’attaque devrait donc aller un peu mieux, pour le reste, on verra. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nous apporte l’heureuse nouvelle. Victor Oladipo devrait revenir avant la fin de la saison. Le Woj précise tout de même que la blessure de Toto était vraiment semblable à son précédent souci datant de 2019, de quoi réveiller les mauvais souvenirs. En attendant son retour, Miami va devoir rester concentré lors de 15 derniers matchs de régulière pour ne pas se compliquer la tâche avec un play-in tournament. Parce que oui, le Heat a beau un être un sérieux candidat au titre et le dernier finaliste, il pointe à la 7è place de la Conférence Est pour un bilan de 29 victoires pour 28 défaites. Rien de bien fou. Mais bon, on commence à connaître la chanson avec Pat Riley, Erik Spoelstra et leur collectif bien huilé. Le groupe n’a pas beaucoup changé depuis l’automne dernier et ils peuvent compter sur un Bam Adebayo clutch quand il le faut.

Victor Oladipo devrait bien faire son retour avant la fin de la saison. On espère tout de même le plus tôt pour lui possible parce que revenir dans un groupe à quelques matchs des Playoffs n’est jamais une chose facile. En espérant que son genou tienne le coup et que de mauvaises surprises n’arrivent pas de nouveau à l’avenir.

Source texte : ESPN