Victorieux des Kings la nuit dernière, le Miami Heat continue sa belle série du moment avec un quatrième succès de rang. La forme est bonne, le calendrier semble tout ce qu’il y a de plus abordable, de quoi imaginer la franchise de Pat Riley monter de quelques crans dans le classement de sa Conférence d’ici le 10 avril ?

32 victoires, 25 défaites, 6ème à l’Est, le Miami Heat n’est pas encore tiré d’affaire concernant le Play-In Tournament mais la franchise floridienne est solidement ancrée dans le Top 8 à l’Est, avec un matelas confortable sur le neuvième Chicago (5 matchs d’écart). Vu la belle dynamique du moment à Sud Plage (4 victoires de rang), on imagine plus les joueurs d’Erik Spoelstra regarder vers le haut que vers le bas du classement. Il y a en effet moins de 3 matchs d’écart avec New York et la quatrième place. Milwaukee, 3ème, ne semble pas non plus hors d’atteinte malgré un petit écart au classement.

Ceci étant dit, pourquoi tant d’optimisme concernant la fin de saison de Miami ?

Primo et on l’a déjà dit, il y a la forme du moment. 4 victoires de suite et même 8 sur les 10 derniers matchs. C’est bien solide, surtout que les adversaires n’étaient pas tous des punching balls prêts à tendre l’autre joue (New Orleans, Sacramento, Milwaukee).

Surtout, on est toujours impressionné par cette capacité qu’a leur Heat à toujours bricoler, toujours s’en sortir malgré les blessures (Rozier, Richardson) ou les suspensions (Butler). Il te manque des cadres ? Pas grave, il y aura un joueur qui va step up pour l’occasion. Cette nuit, c’était Jaime Jaquez Jr. qui est venu filer un coup de main à Bam Adebayo en attaque. Comme souvent, le Heat n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il est challengé.

Miami sent l’odeur du printemps arriver, je sais pas ce qu’il y a de plus inquiétant mais ça commence ça y est…

Gros muscles à New Orleans, Jimmy qui troll, l’équipe décimée à Sacramento, Bam et Jaquez splendides…

Spoelstra trouvera toujours une solution.

Tou-jours.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 27, 2024

Autre élément positif qui pousse à l’optimisme concernant le Heat : le calendrier. Grâce aux copains de Tankathon, il est possible de voir la difficulté du calendrier de chaque franchise au jour par jour et Miami est plutôt bien loti puisque les floridiens ont le deuxième planning le plus .. facile du lot, derrière Orlando. Sur leurs 25 matchs restants, ils ne croiseront presque plus de grosses cylindrées. Knicks, Thunder, Cavs (x2) et Nuggets (x2) sont les principaux dangers à surveiller. Même la double opposition face aux Sixers parait prenable du fait de l’absence de Joel Embiid.

À l’inverse, le Heat va pouvoir se régaler avec trois matchs contre les Pistons mais aussi deux face aux Blazers ou aux Wizards. Des rencontres cadeaux sur le papier pour engranger confiance et places au classement.

Miami peut aussi profiter du fait que la concurrence aura fort à faire dans le même temps. Milwaukee (3ème) a le sixième calendrier le plus relevé. Cleveland et New York sont dans le Top 15, alors que Philly risque de reculer sans son MVP en titre. De quoi permettre au Heat de s’inviter dans le Top 4 voire plus si affinités ?

Source tableau : Tankathon