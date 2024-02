Evan Fournier a appris son trade au hammam, ça a dû le fumer

De retour au Madison Square Garden, Evan Fournier en a profité pour discuter avec Kristian Winfield du New York Daily News. Il est rapidement revenu sur son passage aux Knicks et son trade qu’il a donc appris lorsqu’il était au… hammam.

On le savait, la franchise le savait et globalement la Terre entière était au courant, Evan Fournier voulait partir des Knicks. Aucun temps de jeu alors que Vavane était dans l’âge où un joueur de basket est dans son prime, ça fait mal. Le management de la Grosse Pomme l’a finalement envoyé aux Pistons durant la trade deadline et il est donc revenu sur cela. Le tout en ajoutant une anecdote sur la manière dont il l’a appris.

“Je ne le savais pas [qu’il avait été échangé, ndlr]. En fait, j’étais dans le hammam et Josh Hart est entré comme une tempête en mode ‘Yo Ev !’. C’est comme ça que ça s’est passé. J’espérais être tradé, et c’est arrivé.”

Y a pire quand même ! Un lieu en plus dans le dossier Excel des endroits insolites où un joueur a appris son trade. Compliqué de dépasser Enes Kanter Freedom qui l’a appris par les fans lors… d’un live Periscope en plein camp avec des jeunes de l’Oklahoma. Accompagné d’un légendaire commentaire : “Does he even know he got traded ?”. Merci Enes. Le très connu Harrison Barnes qui est échangé aux Kings en plein match se place bien aussi. Belle performance tout de même par Evan Fournier qui s’est battu comme il a pu pour monter dans ce classement.

Plus sérieusement, il a aussi parlé des moments passés à New York qui ne sont, forcément, pas tous négatifs.

“C’était évidemment l’un des moments les plus durs de ma carrière. Mais en tant que personne, c’était probablement mon meilleur passage. Mon deuxième fils est né là-bas. On [sa femme et lui, ndlr] a toujours voulu vivre à New York et on a vécu notre meilleure vie dans cette ville. Jouer au MSG tous les soirs était un privilège. J’ai eu des moments très hauts que je n’oublierai jamais.”

Jouer aux Knicks, c’est forcément spécial mais c’est vrai que ce trade lui permet de passer à autre chose. Vavane a toujours des ambitions que ce soit avec l’Équipe de France ou dans la Grande Ligue. Ses débuts aux Pistons sont plutôt encourageants si on prend en compte le fait qu’il n’a pas joué régulièrement en NBA depuis quasiment 1 an et demi. Optimiste pour la suite ? C’est un oui pour Evan Fournier qui n’a que 31 ans, soit de belles années devant lui.

“J’ai 31 ans, pas 40. Je suis dans mes meilleurs années, littéralement.”

Celui qui porte désormais le numéro 31 devrait pouvoir rebondir la saison prochaine dans une nouvelle franchise. Une franchise qui – on l’espère – pourra aider notre Frenchie à jouer au sein d’une équipe compétitive.

Source texte : Kristian Winfield, New York Daily News – Basketnews.