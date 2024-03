Après avoir vu son très bon match contre le Heat ruiné par l’incroyable buzzer beater de Bam Adebayo, Evan Fournier a shooté au pied dans le ballon qui a fini en tribunes. Joe Dumars n’a apprécié qu’à moitié et a fait passer la facture à l’arrière tricolore : 25 000 dollars.

Décidément, elle est vraiment pas terrible pour Evan Fournier cette saison 2024. Transféré aux Pistons contre Bojan Bogdanovic après trois apparitions en 51 matchs avec les Knicks, le Français a atterri dans une équipe qui ne joue rien d’autre que la Draft de 2024. Au moins, il peut avoir du temps de jeu et se remettre dans le rythme avant les Jeux Olympiques de Paris. Tout de même, près de 18 minutes par soir depuis son premier match avec Detroit, ça doit faire du bien !

Alors qu’il était sur son match le plus abouti au scoring depuis près de deux ans (18 points à 4/8 depuis le parking et 3 interceptions en 31 minutes) et que le match était à égalité, Evan défend bien sur Terry Rozier qui transmet la balle à ce bon vieux Bam. Bam Adebayo a tenu à gâcher la soirée du Français en envoyant un buzzer beater derrière la ligne pour dépasser Detroit sur le fil (104-101). Frustré, Evan s’empare du ballon qui revient vers lui et envoie un magnifique pointard dedans, histoire d’aller dire bonjour au plafond de la Little Caesars Arena.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/29lAA4NB8w

— NBA Communications (@NBAPR) March 18, 2024

Ni une ni deux, Joe Dumars monte au créneau et envoie la note à Vavane. 25 000 balles le coup de pied, c’est pas donné. Si on peut même plus rager un coup…Evan Fournier a voulu rendre un hommage poignant aux drops d’Alain Penaud, malheureusement Joe Dumars n’avait pas la réf. Il préfère sans doute le football américain et les coupures pubs de 35 minutes.

Au final, 25 000 balles d’amende, certes, mais peut-être un potentiel découvert en tant que demi d’ouverture pour le rugby à 7 aux Jeux de 2024 pour Evan Fournier.