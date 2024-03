Si vous êtes ici, c’est que le virus de la NBA vous a déjà piqué. Les symptômes sont facilement identifiables. On commence par regarder des matchs à 3h du matin, et on finit dans un avion en direction de Los Angeles pour réaliser son rêve. Cela tombe bien, aujourd’hui on s’évade avec Hellotickets dans la Cité des Anges. Pas de programme de visite de 3 jours mais plutôt des ambiances et des lieux, pour vous faire sentir un peu l’odeur de la maison des Lakers et des Clippers en NBA sans subir le jetlag… pour l’instant. Rendez-vous à la porte d’embarquement K24 !

Le joueur NBA qui symbolise Los Angeles : Kobe Bryant

Impossible de parler de Los Angeles sans parler de Kobe Bryant.

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire des Lakers, le “Black Mamba” a laissé une trace indélébile dans la Cité des Anges : 20 saisons sous le maillot pourpre et or, 5 titres de champion NBA, 1 titre de MVP et 2 trophées de MVP des Finales, 18 sélections All-Star, plus de 33 000 points marqués, et surtout des moments épiques à jamais gravés dans la mémoire des fans des Lakers.

À Los Angeles, ils sont nombreux à se souvenir de l’endroit où ils étaient quand Kobe a planté 81 points un soir de janvier 2006 face aux Raptors.

À Los Angeles, on savoure encore ce moment où le Black Mamba jubilait sur la table de marque après son cinquième titre face au rival de Boston.

À Los Angeles, on n’oubliera jamais le dernier chef-d’œuvre de Bryant, avec 60 points marqués contre le Jazz devant un public californien en délire.

Preuve de l’énorme héritage qu’il a laissé dans la Cité des Anges, Kobe Bryant a vu ses deux numéros (8 et 24) être retirés par la franchise des Lakers, une première dans l’histoire de la NBA. Une statue de Bryant vient également d’être dévoilée juste devant la Crypto.com Arena, et deux autres devraient suivre. On fête même le “Kobe Day” tous les ans le 24 août (24/8, en référence à ses deux numéros), un jour après son anniversaire.

Légende vivante de Los Angeles durant ses années de joueur, Kobe Bryant est décédé tragiquement en janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère. Une tragédie qui a bouleversé le monde du sport, tout particulièrement à Los Angeles. Une cérémonie pour honorer la vie du Black Mamba ainsi que sa fille Gianna a eu lieu dans la foulée dans la salle des Lakers, et les hommages se succèdent depuis.

La salle NBA de Los Angeles : Crypto.com Arena

La Crypto.com Arena, anciennement Staples Center, est la salle où évoluent les Los Angeles Lakers ainsi que les Clippers depuis 1999. Située dans Downtown Los Angeles, à côté du palais des congrès, elle a été le théâtre de très grands moments basketballistisques.

Les Lakers ont gagné cinq titres de champion dans cette salle, d’abord entre 2000 et 2002 quand le duo Shaquille O’Neal – Kobe Bryant écrasait tout sur son passage, puis en 2009 et 2010 avec Kobe en leader et Pau Gasol en lieutenant. En 2020, les fans des Lakers ont fêté un titre supplémentaire aux alentours de la Crypto.com Arena, le COVID empêchant LeBron James et Anthony Davis de célébrer en terre californienne.

Durant toutes ces années, les Clippers n’ont eux rien gagné, mais ont particulièrement fait le show avec le trio Chris Paul – Blake Griffin – DeAndre Jordan. Le trio enchaînait les alley-oops et autres dunks de l’espace, à tel point que les Clippers ont transformé Los Angeles en “Lob City”.

Si les deux franchises de Los Angeles sont colocataires depuis un quart de siècle, la Crypto.com Arena est avant tout considérée comme la maison des Lakers. Il suffit de s’aventurer autour de la salle et de voir les différentes statues pour s’en rendre compte : Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor, Jerry West, Chick Hearn, bref que des légendes des Lakers ! Elle est également surnommée parfois “The House that Kobe built” (la maison que Kobe a construite).

Pour essayer de sortir de l’ombre imposante des Lakers, les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George vont déménager fin 2024 à l’Intuit Dome, toute nouvelle salle construite du côté d’Inglewood sous l’impulsion du richissime propriétaire Steve Ballmer.

P.S. : lorsque la salle se nommait encore le Staples Center, elle a également accueilli le All-Star Weekend à trois reprises (2004, 2011, 2018).

L’avantage à L.A., c’est qu’il y a souvent au moins une équipe en Playoffs, ce qui allonge un peu la fenêtre de tir pour assister à un match NBA lors d’un voyage programmé au printemps. Alors si vous voulez découvrir l’ambiance de la salle la plus peuplée de stars de toute la NBA, la plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets pour aller voir les Lakers ou les Clippers sur un site 100% sécurisé et entièrement en français. La vue du siège est même proposée pour bien choisir son emplacement et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi.

Le playground iconique de Los Angeles : Venice Beach

Bitume coloré, jolis palmiers, grand soleil, tout ça avec la plage située pas très loin.

Voici le décor du plus célèbre playground de Los Angeles, situé dans le quartier de Venice Beach (ouest de Los Angeles) près de Santa Monica, à quelques pas seulement de l’océan Pacifique. Au milieu des bodybuilders, skaters, artistes et vendeurs de rue, Venice Beach est une terre sainte pour les streetballers.

Si vous n’avez pas besoin d’être un maître du dribble pour s’essayer sur le playground de Venice, attendez-vous à rencontrer du lourd à n’importe quel moment de la journée. Des joueurs professionnels et même NBA passent parfois par Venice Beach (voir plus bas), des streetballers réputés (coucou The Professor) s’affrontent dans des duels endiablés, et des dunkeurs fous (comme Chris Staples, ancien Harlem Globetrotter) sont là pour enflammer les spectateurs assis sur les petites tribunes entourant le terrain.

En plus des traditionnels 1×1, 3×3 ou 5×5 qui font l’essence même de Venice Beach, le légendaire playground accueille également la Venice Basketball League, ligue de streetball créée en 2006 qui organise des tournois chaque été.

Preuve du prestige de Venice Beach sur la scène streetball et plus généralement basket, le mythique playground de Los Angeles a été recréé dans les jeux vidéos NBA Street, NBA 2K et NBA Live. Il était également le lieu de tournage du célèbre film White Men Can’t Jump (voir plus bas).

Les monuments de Los Angeles à ne pas rater pour les fans de basket :

The Forum à Inglewood : ancienne salle des Lakers entre 1967 et 1999, le “Fabolous” Forum d’Inglewood sera pour toujours associé à la glorieuse période du Showtime. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy et Cie ont fait du Forum the Place to be durant les années 1980, quand ils ont enchaîné les titres NBA tout en faisant le spectacle devant les stars hollywoodiennes assises au premier rang. Aujourd’hui, le Forum est toujours là, parce qu’on ne détruit pas un endroit historique comme celui-là. L’ancienne arène des Lakers – largement rénovée entre 2012 et 2014 – accueille désormais des concerts ainsi que des combats de boxe et d’UFC. Ironie de l’histoire, le Forum appartient depuis 2020 à Steve Ballmer, l’actuel propriétaire des… Clippers.

Le campus d’UCLA : l’université de Californie Los Angeles (UCLA) – situé dans le quartier de Westwood – est prestigieuse pour de nombreuses raisons. L’une d’entre elles : son équipe de basket. Les UCLA Bruins ont remporté 11 titres de champion national dans leur histoire (un record NCAA) dont 10 avec le légendaire coach John Wooden aux commandes (entre 1964 et 1975, 7 de suite entre 1967 et 1973). Des grands noms du basket comme Kareem Abdul-Jabbar (anciennement Lew Alcindor), Bill Walton, Reggie Miller, Gail Goodrich ou encore Russell Westbrook sont passés par la mythique salle du Pauley Pavilion, sortie de terre en 1964 et rénovée entre 2010 et 2012.

Le Los Angeles Memorial Coliseum : si vous êtes fan de basket, vous êtes forcément fan de sport. Et si vous êtes fan de sport, vous devez aller voir le Los Angeles Memorial Coliseum (à Exposition Park). Ce stade de presque 80 000 places, qui a plus d’un siècle d’histoire, va accueillir pour la troisième fois les Jeux Olympiques en 2028 (un record, après 1932 et 1984). Il a aussi accueilli deux Super Bowls dont le tout premier en janvier 1967, et est aujourd’hui la maison de l’équipe des USC Trojans (football universitaire). Le Los Angeles Memorial Coliseum est considéré comme un “Site Historique National” depuis 1984.

La fresque de Kobe et Gianna Bryant sur Pico Boulevard : en parcourant les rues de Los Angeles, vous avez de grandes chances de tomber sur l’une des nombreuses fresques rendant hommage à Kobe Bryant, qui se sont multipliées depuis son décès en janvier 2020. Mais la plus connue de toutes, c’est peut-être celle où l’on voit Kobe enlacer sa fille Gianna avec des ailes d’ange en toile de fond. Située sur la façade d’une salle de sport sur Pico Boulevard, cette fresque est rapidement devenue un lieu de recueillement pour les fans du Black Mamba. Preuve qu’elle compte beaucoup pour la communauté locale, cette dernière s’est mobilisée en septembre 2023 quand il a fallu sauver la fresque, menacée par le propriétaire de l’immeuble qui voulait la remplacer par des espaces publicitaires. Grâce à une pétition poussée par Vanessa Bryant qui a recueilli 90 000 signatures, et avec l’aide financière de 2K Games (Kobe Bryant est sur la jaquette du jeu vidéo NBA 2K24), la fresque a finalement pu être conservée.

Les franchises de sport professionnel à Los Angeles :

Los Angeles Lakers (NBA)

Los Angeles Clippers (NBA)

Los Angeles Sparks (WNBA)

Los Angeles Rams (NFL)

Los Angeles Chargers (NFL)

Los Angeles Dodgers (MLB)

Los Angeles Angels (MLB)

Los Angeles Kings (NHL)

Anaheim Ducks (NHL)

Los Angeles Galaxy (MLS)

Los Angeles FC (MLS)

Angel City Football Club (WSL)

Los Angeles n’est pas la deuxième ville des États-Unis pour rien. En tout, ce sont douze franchises de sport professionnel qui résident dans la Cité des Anges (seule New York fait mieux). Que vous soyez fan de basketball, de football (US ou notre bon vieux soccer), de baseball ou de hockey sur glace, il y en a pour tous les goûts et surtout à toutes les périodes de l’année.

Quel que soit le moment de votre visite, vous devriez pouvoir assister au vrai Show à l’américaine avec un S majuscule. Entre le mois d’octobre et avril (ou plus si affinité), on vous conseille évidemment d’aller voir les Lakers et les Clippers si vous le pouvez. Deux équipes et deux ambiances bien distinctes, malgré le fait qu’ils partagent la même salle depuis 1999.

Si vous passez entre mai et octobre, les Sparks de Los Angeles méritent aussi une visite. C’est notamment la franchise avec laquelle Sandrine Gruda a été sacrée championne WNBA en 2016 et il y a souvent du beau monde au premier rang. Sinon, c’est aussi le moment d’aller voir Hugo Lloris qui a rejoint les rangs du LAFC pour une dernière expérience sous le soleil avant une retraite bien méritée pour l’ancien gardien de l’Équipe de France.

Les “must-see” de Los Angeles :

En plus de l’arrêt incontournable à la Crypto.com Arena pour aller voir un match NBA des Lakers ou des Clippers, ce ne sont pas les activités qui manquent à Los Angeles. Hollywood Boulevard est un passage obligé pour tous les touristes à la recherche de l’étoile de leur star favorite. Pas de spoil sur l’adresse exacte, mais vous pourrez même y retrouver Charles Aznavour en cherchant bien.

L’Observatoire Griffith offre un magnifique panorama sur la ville et vous rappellera sans doute une mission bien connue de GTA 5. Il se trouve à proximité du célèbre panneau Hollywood et, même si les touristes y sont nombreux et qu’on ne peut pas s’approcher pour prendre un selfie avachi sur le troisième O, on ne va pas se cacher que ça fait tout drôle de voir cet endroit en vrai.

Le quartier de Venice Beach est aussi à faire pour goûter à l’expérience angeline. Arrivez assez tôt pour éviter la foule. Vous croiserez les Californiens en train de faire leur jogging, des jeunes artistes qui exposent leurs œuvres, des vendeurs de plantes aromatiques et même un parc d’attractions sur pilotis en remontant à hauteur de Santa Monica.

Mais si on ne devait retenir qu’une activité à faire lors d’un court séjour à Los Angeles, ce serait la visite des studios Universal. Comptez une journée complète pour faire le tour du parc à thème. Rien n’est laissé au hasard et les décors sont pensés dans les moindres détails pour vous plonger dans l’univers des Simpsons, de Harry Potter ou de Jurassic World. Ne manquez surtout pas le tour des studios pour découvrir l’envers du décor des plus grosses productions américaines.

Hollywood, des références inépuisables

Berceau du cinéma, Los Angeles est un repère de superstars. En NBA bien sûr, avec les Lakers qui ont vu passer les meilleurs basketteurs de la planète à leur époque (Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Didier Mbenga, LeBron James), mais aussi dans les domaines de la musique et du septième art.

Quand on pense à la Cité des Anges chez TrashTalk, c’est bien évidemment le film White Men Can’t Jump (1992) qui remonte directement en tête. Wesley Snipes et Woody Harrelson qui se donnent la réplique entre deux humiliations sur le playground de Venice Beach. Pour rester dans l’univers de la grosse balle orange, kudos à la série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty qui nous replonge dans la période du Showtime à l’époque du rachat de Jerry Buss et de l’arrivée de Magic Johnson dans la Ligue. Difficile de faire mieux pour se préparer avant un voyage à L.A., que ce soit en termes d’ambiance ou de références historico-sportives.

La proximité avec les studios d’Hollywood a aussi permis des featurings assez improbables comme la présence de Kareem Abdul-Jabbar aux côtés de Bruce Lee dans Le Jeu de la mort (1978) ou l’acting de KAJ dans Y a-t-il un pilote dans l’avion ? (1980).

La scène musicale de Los Angeles est évidemment très riche également, avec des artistes Kendrick Lamar, NWA, Anderson .Paak, Tupac, Dr. Dre, Tyler the Creator, Frank Ocean, Nipsey Hussle ou Snoop Dogg qui représentent fièrement la West Coast (et parfois les Lakers) dans leurs textes. Saviez-vous que Shaquille O’Neal avait enregistré deux albums lors de ses années passées aux Lakers (You Can’t Stop the Reign en 1996 et Respect 1998) ?

Quelques images de Los Angeles… pour se chauffer avant le grand départ ?