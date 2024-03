Alors qu’il peut tester le marché cet été en renonçant à sa player option, Paul George sait qu’il ne manque pas de courtisans. Les Sixers, notamment, seraient chauds pour lui faire une offre à la Free Agency.

Que va faire PG-13 cet été ? Renoncer à sa player option et signer un nouveau deal avec les Clippers ? Activer sa player option et se donner un an supplémentaire à L.A. ? Ou alors aller voir ailleurs ? Avec la prolongation de Kawhi Leonard il y a quelques semaines, le message envoyé par les Clippers est relativement clair : Steve Balmer veut voir ses leaders rester sur la durée à Inglewood et ça concerne également Paul George.

Cela étant dit, il y a la volonté de faire d’un côté et la nécessité de trouver un accord entre les deux parties de l’autre. Alors qu’on pensait voir PG prolonger dans la foulée du Klaw, rien ne vient. Une situation qui aiguise l’appétit des franchises intéressées par l’ailier All-Star.

Selon l’insider Marc Stein, les Sixers voudraient s’attacher les services de George s’il venait à tester le marché de la Free Agency en 2024. Philly devrait avoir de l’argent à dépenser cet été puisque seul Joel Embiid (et potentiellement Paul Reed) sont sous contrat pour la saison prochaine. Il faudra bien sûr compter sur la prolongation XXL de Tyrese Maxey mais les Sixers ont les Bird Rights sur le jeune guard et ils peuvent donc dépasser le salary cap pour le prolonger. Daryl Morey n’a jamais caché qu’il espérait mettre la main sur un autre joueur majeur pour filer un coup de main à Jojo et Tyrese.

Le profil de Paul George serait parfaitement complémentaire des deux All-Stars. Un scoreur élite expérimenté, excellent shooteur de loin, capable de sanctionner les prises à deux tout en apportant de la création balle en main et qui peut même impacter en défense.

Toujours selon Stein, la tendance reste cependant à une prolongation aux Clippers pour Paul George, désireux de continuer à jouer avec Kawhi Leonard dans leur état natal. Reste donc à se mettre d’accord avec Jerry West et compagnie niveau gros sous. On imagine que PG ne renoncera pas aux 48 millions de dollars de sa player option sans un nouveau deal rondelet. À bientôt 34 ans, il s’agira sans doute de son dernier gros contrat en NBA.

