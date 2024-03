Drôlerie dans le Roannais hier soir, on a pu apercevoir le directeur général des Spurs R.C. Buford à la Halle Vacheresse pour voir Zaccharie Risacher et la JL Bourg affronter la Chorale de Roanne. Pas le meilleur match de Zacch, mais le revenant Sekou Doumbouya, lui, en a profité pour bien se montrer.

Pas au meilleur de sa forme depuis la Leaders Cup, Zaccharie commence le match en sortie de banc, une première depuis un bon moment. Sans doute aussi l’occasion de le faire souffler un peu avant la grosse échéance de mardi face au Besiktas en EuroCup. Pas le plus grand match de Risacher en tout cas, avec 6 points, 2 rebonds, 1 contre, 2 pertes de balle et 3 fautes en 17 minutes. Pas forcément une super impression donc pour l’ancien GM des Spurs, qui était venu en personne se rancarder sur le joyau de la Draft 2024, à moins qu’il n’ait fait le déplacement uniquement pour comparer des fourmes, mais on y croit moyen. Pas d’inquiétude à avoir cela dit, RC a Internet, il sait probablement de quoi Zacch est capable au meilleur de sa forme.

Et maintenant au buzzer 🚨🥵

Sekou Doumbouya est bouillant, 19 PTS à la pause !#BetclicELITE @sekou_doums x @ChoraleRoanne pic.twitter.com/PqYe4WrUvP

Hier soir, après une première mi-temps timide à l’issue de laquelle ils étaient menés 56-52, la JL s’est réveillée et a infligé un 59-32 aux Roannais en seconde mi-temps. Mais dans cette équipe de Roanne qui n’avait pas les armes pour rivaliser, il y en a quand même un qui est sorti du lot : le “petit nouveau”, Sekou Doumbouya. 26 points à 53% au tir pour l’ancien de Detroit, avec 6 rebonds, 1 passe et 1 interception. Un retour aux sources sérieux pour Sek Doub, après un match à 29 points la journée précédente.

Est-ce que ça nous annonce une future paire Wembanyama – Risacher aux Spurs la saison prochaine, tout ça ? A voir ce que l’avenir réserve à l’ailier de la JL Bourg, en tout cas nous on est pas contre (dites-nous où il faut signer, par pitié).